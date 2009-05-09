لایحه جامع سازمانهای مردم نهاد به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، صادق فتح الهی بعداز ظهر شنبه در جلسه کمیته فرعی مبارزه با مواد مخدر استان که در نخستین کانون ترک اعتیاد الگویی کشور در خوی برگزار شد، افزود: پیش نویس لایحه در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است و به زودی برای تصویب به مجلس ارائه می شود.

وی ادامه داد: با تصویب این لایحه در مجلس تحول عظیمی در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن در کشور ایجاد می شود.

فتح الهی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون فعالیت نهادهای مردمی از جمله انجمن اولیا و مربیان، NGO، سازمانهای دانشجویی و دانش آموزی و پایگاه های بسیج در عرصه مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ساماندهی خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت تصویب، این نخستین قانون جامع در زمینه فعالیتهای ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خواهد بود که در آن جایگاه و چگونگی فعالیت سازمانهای مردم نهاد درعرصه های مبارزه با مواد مخدر مشخص شده است و از تداخل در امور پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد در جامعه از سوی سازمانها و ادارات جلوگیری خواهد شد.

در این جلسه فرماندارخوی نیز بر تکمیل زیرساختهای کانون ترک اعتیاد الگویی این شهرستان تاکید و گفت: هم اکنون 600 نفر معتاد از سراسر کشور مراحل ترک اعتیاد را در این مرکز سپری می کنند و برای تکمیل زیرساختهای آن به 700 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

ابراهیم محمدلو گفت: کانون ترک اعتیاد الگوی شهرستان خوی به خاطر روشها و شیوه های ترک اعتیاد به کار گرفته شده و بالا بودن میزان پایداری ترک اعتیاد در آن از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عنوان مرکز الگویی در کشور معرفی شده است.