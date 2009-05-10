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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۵

گوهری فیلمنامه "دیدگاه" را برای آهنگر می‌نویسد

گوهری فیلمنامه "دیدگاه" را برای آهنگر می‌نویسد

محمدرضا گوهری مشغول نگارش فیلمنامه پروژه سینمایی "دیدگاه" با موضوع دفاع مقدس است که به کارگردانی محمدعلی آهنگر ساخته می‌شود.

این فیلمنامه‌نویس درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون مشغول نگارش فیلمنامه‌ای با نام موقت "دیدگاه"هستم که درباره نقش پالایشگاه آبادان در زمان جنگ است. این فیلم قرار است به کارگردانی محمدعلی آهنگر و تهیه‌کنندگی احمد میرعلایی ساخته شود.

گوهری افزود: برای نوشتن فیلمنامه "دیدگاه" دوبار به آبادان سفر و تحقیقات خود را کامل کردم. نگارش متن حدود سه ماه است آغاز شده و فکر می‌کنم تا آخر شهریورماه به پایان برسد.

او درباره کارهای دیگر خود گفت: پارسال فیلمنامه "رخ دیوانه" را برای ابوالحسن داودی نوشتم که فیلمی درباره جوانان است و مشکلات آنها را نشان می دهد. این فیلم پروانه ساخت گرفته، اما تولید آن هنوز آغاز نشده است.

محمدرضا گوهری ادامه داد: فیلمنامه "بیداری رویاها" را هم نوشته‌ام که به کارگردانی آهنگر و تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور ساخته می‌شود. "بیداری رویاها" کاری اجتماعی است و به زندگی افرادی می‌پردازد که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند. این فیلم نیز پروانه ساخت دریافت کرده است.

گوهری پیش از این در دو فیلم سینمایی "نیمه گمشده" و "فرزند خاک" با آهنگر همکاری کرده و "یک تکه نان"، "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "اقلیما" و "در میان ابرها" از دیگر فیلمنامه‌های اوست.

کد مطلب 875229

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