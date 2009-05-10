این فیلمنامهنویس درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: هماکنون مشغول نگارش فیلمنامهای با نام موقت "دیدگاه"هستم که درباره نقش پالایشگاه آبادان در زمان جنگ است. این فیلم قرار است به کارگردانی محمدعلی آهنگر و تهیهکنندگی احمد میرعلایی ساخته شود.
گوهری افزود: برای نوشتن فیلمنامه "دیدگاه" دوبار به آبادان سفر و تحقیقات خود را کامل کردم. نگارش متن حدود سه ماه است آغاز شده و فکر میکنم تا آخر شهریورماه به پایان برسد.
او درباره کارهای دیگر خود گفت: پارسال فیلمنامه "رخ دیوانه" را برای ابوالحسن داودی نوشتم که فیلمی درباره جوانان است و مشکلات آنها را نشان می دهد. این فیلم پروانه ساخت گرفته، اما تولید آن هنوز آغاز نشده است.
محمدرضا گوهری ادامه داد: فیلمنامه "بیداری رویاها" را هم نوشتهام که به کارگردانی آهنگر و تهیهکنندگی علی آشتیانیپور ساخته میشود. "بیداری رویاها" کاری اجتماعی است و به زندگی افرادی میپردازد که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند. این فیلم نیز پروانه ساخت دریافت کرده است.
گوهری پیش از این در دو فیلم سینمایی "نیمه گمشده" و "فرزند خاک" با آهنگر همکاری کرده و "یک تکه نان"، "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "اقلیما" و "در میان ابرها" از دیگر فیلمنامههای اوست.
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