دمای هوای تهران فردا یک درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفشه های هواشناسی نشان می دهد که با گذر متناوب امواج تراز میانی جو طی امروز در نواحی غربی کشور و دامنه های البرز رشد ابر، وزش باد و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

همچنین از اوایل امشب با افزایش بارندگی در این مناطق در شمال شرق کشور افزایش ابر و بتدریج بارش باران پیش بینی می شود.

در روزیکشنبه نیز در مناطق شرق و شمال شرق، دامنه های زاگرس و مرکزی رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی شده است.

آسمان استان تهران طی 24 ساعت آینده کمی ابری تا نیمه ابری در ارتفاعات ابری با احتمال بارش پیش بینی شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 25 و16 درجه سانتی گراد خواهد بود.



