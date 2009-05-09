  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

هواشناسی اعلام کرد:

دمای هوای تهران فردا یک درجه کاهش می یابد

دمای هوای تهران فردا یک درجه کاهش می یابد

سازمان هواشناسی اعلام کرد: دمای هوا فردا در استان تهران یک درجه سانتیگراد کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفشه های هواشناسی نشان می دهد که با گذر متناوب امواج تراز میانی جو طی امروز در نواحی غربی کشور و دامنه های البرز رشد ابر، وزش باد و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

همچنین از اوایل امشب با افزایش بارندگی در این مناطق در شمال شرق کشور افزایش ابر و بتدریج بارش باران پیش بینی می شود.

در روزیکشنبه نیز در مناطق شرق و شمال شرق، دامنه های زاگرس و مرکزی رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی شده است.

آسمان استان تهران طی 24 ساعت آینده کمی ابری تا نیمه ابری در ارتفاعات ابری با احتمال بارش پیش بینی شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 25 و16 درجه سانتی گراد خواهد بود.
 

کد مطلب 875231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه