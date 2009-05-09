بازیکنان استیل آذین تهدید به مرگ شدند/اتفاقات عجیب و بی سابقه در تبریز

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقات دیدار روز جمعه تیم‌های پتروشمی تبریز و استیل آذین که در ورزشگاه تختی برگزار شد، اظهار داشت: در جریان این بازی اتفاقاتی افتاد که در عمرم شاهد آن نبودم که مهمترین آن حمله بازیکنان نیمکت نشین حریف به ما در اواخر بازی بود و اگر نیروی انتظامی در آن صحنه دخالت نمی کردند، معلوم نبود چه بلایی سرما می آمد، در مجموع شانس آوردیم پس از آن اتفاقات زنده ماندیم.

وی ادامه داد: متاسفانه از ابتدای بازی یک نفر از جایگاه ویژه علیه من فحاشی می کرد، همچنین در ادامه این اتفاقات تماشاگران حریف بارها با شعار معروف توپ، تانک، فشفشه من، آقای حمیراد و بازیکنان ما را مورد لطف قرار دادند، ضمن اینکه در دقایق پایانی بازی هم با شعارهایی ما را به خاطر اینکه از تیم پتروشیمی جلو افتاده بودیم، تهدید به مرگ کردند.

سرمربی تیم فوتبال استیل‌آذین همچنین تاکید کرد: آنها روی گل صددرصد خطا دروازه ما را باز کردند اما به گل دوم ما اعتراض داشتند و این اعتراض به نحوی بود که حتی بازیکن آنها با درآوردن پیراهن به سمت داور حمله کرد. ضمن اینکه اتفاقات دیگری هم در زمان این دیدار رخ داد، که در حال حاضر صحیح نیست در مورد آنها صحبت کنم.

دست نشان در مورد حرکات سرمربی تیم پتروشیمی تبریز تصریح کرد: این هم ماحصل حضور مربیان خارجی در ایران است، مربیانی که می گویند از نظر علمی و اخلاقی از مربیان ایرانی بهتر هستند. متاسفانه این مربی با توجه به سن و سالش، حرکات بسیار زشتی انجام داد. از حمله کردن به داور گرفته تا درآوردن پول و پرتاب کردن آن به سمت نیمکت ما، حرکاتی بود که این مربی انجام داد. ضمن اینکه سرپرست این تیم هم یکبار به من حمله کرد و اگر جاخالی نمی دادم، ضربه مشت وی به صورتم برخورد می کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم ناظر فدراسیون و داور مسابقه گزارش منصفانه ای را از اتفاقات این دیدار به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی اعلام کنند تا پس از آن اتفاقات تلخ، حق تیم ما توسط فدراسیون گرفته شود.

سرمربی تیم استیل‌آذین در مورد خبر صدمه شدیدی که از سوی بازیکنان این تیم به رختکن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز وارد شده، گفت: تنها یک آئینه که متعلق به عصر ناصرالدین شاه بود توسط یکی از بازیکنان ما شکست. آن بازیکن هم از اتفاقات و فحاشی های درون زمین ناراحت بود و آن آئینه را که در دستشویی بود، شکست و گرنه هیچ خسارتی از سوی ما به نیمکت ورزشگاه وارد نشد. ضمن اینکه آقای فخار از مسئولان استان تبریز هم اعلام کرد خسارت آن آئینه را خودش می دهد.