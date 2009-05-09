تمرینات تیم فوتبال امید از سه شنبه آغاز می شود/ یک مربی دیگر در تیم المپیک

به گزارش خبرنگارمهر، در این مرحله 34 بازیکن به اردوی تیم ملی که از 22 لغایت 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد ، دعوت شده اند که عبارتند از :

مصطفی اسلامی، محمد ضیائی پور، سامان آقا زمانی و امین حاج محمدی (سایپا)، سیامک کوروشی، نوید شیخ زاده و ایرج خدایاری (آرمین تهران)، حامد لک، مجتبی شیری و مجتبی صفری (صبا)، بهمن شیروانی و رضا طهمورثی (برق شیراز)، محمد مظاهری و حسن بلند اقبال (مقاومت شیراز)، مسعود ابراهیم زاده و میلاد نصرتی (تراکتورسازی تبریز)، رامین رضائیان و سعید لطیفی (شموشک نوشهر)، علی اکبر عباسی و میلاد مرادی (ملوان بندرانزلی)، کمال کامیابی نیا، محمدرضا ترابی (مس کرمان)، مسعود قاسمی و مسلم صالحی (سپاهان)، عقیل دغاغله (دیهیم اهواز)، سینا عبدی (نساجی قائم شهر)، هادی سهرابی (داماش گیلان)، محمد جواد گلپرور (استقلال تهران)، سجاد شهباززاده (ذوب آهن)، حسین میرزائی (اتکا گلستان)، میلاد رضایی (راه آهن)، احمد حسین زاده (شهرداری تبریز)، سعیدمرادی (فولاد خوزستان) و سید رضا امیری (پیکان).

بنابراعلام امیرحسین پیروانی مربی تیم فوتبال امید کشورمان در این اردو 34 بازیکن جدید به اردو دعوت شده اند و هدف از آن شناخت از بازیکنان و ارزیابی کیفی نفرات دعوت شده است و در این مقطع هیچگونه برنامه تاکتیکی مد نظر کادر فنی قرار ندارد.

وی اضافه کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده مرحله سوم اردوی تیم امید به فاصله 48 ساعت پس از پایان اردوی دوم و با حضور نفرات برتر اردوی اول و دوم برگزار خواهد شد تا استخوانبدی تیم امید در این مرحله مشخص شود.

پیروانی از شرکت تیم امید در تورنمنت اندونزی به عنوان بخشی از تمرینات آماده سازی این تیم یاد کرد و افزود: این تورنمنت از 29 خرداد لغایت 9 تیرماه در شهر جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد و درصدد هستیم با برترین نفرات سه مرحله اردوی تیم امید در این تورنمنت شرکت کنیم .

مربی تیم فوتبال امید کشورمان با بیان اینکه تمرینات تیم امید زیرنظرغلامحسین پیروانی، هادی طباطبائی پیگیری خواهد شد اظهار داشت : احتمالا یکی از دستیاران آقای پیروانی درتیم مقاومت سپاسی نیز به کادر فنی تیم امید اضافه خواهد شد که سرمربی تیم امید در این زمینه در حال انجام بررسی های لازم است.