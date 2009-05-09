برخورد بدون اغماض پلیس با مروجان شیطان پرستی

به گزارش خبرگزاری مهر سردار احمد روزبهانی گفت: از زمان اجرای طرح ارتقاء امنیت اخلاقی – اجتماعی از سال 86 تاکنون با این گونه البسه ها برخورد شده است.

وی افزود: بر طبق قانون، نمایش شعارهای استکبار، نقاشی و نوشته های مبتذل بر روی البسه ممنوع می باشد و با آن برخورد می شود.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با تاکید بر اینکه پلیس با این نوع موارد به صورت ریشه ای برخورد می کند، تصریح کرد: در این زمینه جلسات متعددی با روسای اتحادیه و اصناف پوشاک گذاشتیم و آنها را در این زمینه توجیه کردیم.

سردار روز بهانی با اشاره به اینکه تمام ابلاغیه های نیروی انتظامی در خصوص البسه غیرمجاز به تمامی وارد کنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان اعلام شده است، تصریح کرد: طبق این ابلاغیه، واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان البسه حق ندارند البسه هایی که دارای نوشته و تصاویر مبتذل و مستهجن است را وارد، تولید و یا به فروش برسانند.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با بیان اینکه روسای اتحادیه و اصناف پوشاک موافق برخورد پلیس با متخلفان در این حوزه هستند، تعامل بین اصناف پوشاک اعم از واردکنندگان، تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک با پلیس را مثبت و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد.

وی با اشاره به فعالیت زیرزمینی برخی از تولیدکنندگان پوشاک و تولید و توزیع البسه های حاوی نوشته و تصاویر مبتذل گفت: تولیدکنندگان مزبور در چارچوب قوانین اتحادیه ها و اصناف فعالیت نمی کنند و فعالیت آنها از ریشه غیرقانونی است و شهروندان در صورت مشاهده می توانند موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

سردار روزبهانی با اشاره به فروش زیور آلات منقش به علایم و آرم های گروههای مبتذل غربی از سوی برخی فروشندگان گفت: به جرات می گویم که بیش از 60 الی 70 درصد فروشندگان نمی دانند که این علایم چه معنایی دارد.

به گفته رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا خیلی از فروشندگان لباس، ترجمه فارسی جملاتی که بر روی لباس ها وجود دارد ، اطلاعی ندارد.

وی با تاکید بر آگاهسازی فروشندگان و تولیدکنندگان البسه با علایم مبتذل غربی گفت: سازمان های ذیربط باید از طریق اطلاع رسانی، اعضای اتحادیه ها و اصناف را با آرم و علایم گروههای مبتذل و شیطان پرستی آشنا کنند.

سردار روزبهانی با اشاره به برخورد با تولیدکنندگان زیرزمینی در سال گذشته گفت: با فروشندگانی که در چارچوب اصناف فعالیت می کنند اما این قوانین را رعایت نکردند، برخورد شده است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های متعدد از سوی پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفت: در نمایشگاه های مذبور تابلوها و بیلبوردهای صحبتهای مسوولان آمریکایی، اسرائیلی و کشورهای غربی که به آشکار در سخنرانی های خود یکی از راههای شکست ایران را بحث پوشش و زنان مطرح کرده اند به نمایش گذاشته شده است.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا خاطرنشان کرد: آنها معتقد هستند که با وارد کردن البسه مبتذل مغایر با فرهنگ جامعه ایرانی می توانند زنان ایرانی را از بحث حجاب دور کنند.

سردار روزبهانی تصریح کرد: وقتی دشمن آشکارا این موضوع را مطرح می کند، برخی معتقد هستند که بیرون آوردن مقداری مو و یا تنگ بودن مانتوهای زنانه و مواردی اینچنینی چه کاری می تواند انجام دهد در حالیکه بحث بدپوششی نیز در کشورهای آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی مطرح می باشد.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با اشاره به اینکه موضوع حجاب، عفت و پاکدامنی زن در همه ادیان، قوم ها و مذاهب و حتی قبل از ورود اسلام به ایران نیز مطرح بوده است، اظهارداشت: غرب بعد از رنسانس به این نتیجه رسیده است که بحث بدپوششی به خصوص برای زنان می تواند چه معضلاتی به وجود بیاورد.

وی با اشاره به موضوع "اندلس" (اسپانیای فعلی)گفت: دشمنان با حرمت شکنی و در اختیار گذاشتن مشروب، غیرت را از جوانان اعراب مسلمان گرفتند، امروز نیز آنها قصد دارند از این روش برای انحطاط جوان ایرانی استفاده کنند.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با تاکید براینکه دشمنان برای رسیدن به اهداف خود که همانا رواج بدپوششی در کشور می باشد، میلیون ها دلار هزینه می کنند، تصریح کرد: تنها راه مقابله با حربه دشمنان، اقدامات فرهنگی مناسب و در چارچوب هنجارها و ارزشهای اسلامی می باشد که می توانند اقدامات دشمنان را خنثی کنند.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفت: متاسفانه عده ای آگاهانه و مغرضانه و عده ای دیگر نیز با بی تفاوتی نسبت به پوشش؛ هیچ توجهی به مسائل و فعالیت های فرهنگی ندارند که طبیعتاً باید در این زمنه برخورد شود.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی، وظیفه پلیس نیست، گفت: حوزه فرهنگ صاحب دارد و مسوولان این حوزه باید کار خود را در این رابطه انجام دهند و تا زمانی که مسوولان فرهنگی وظیفه خطیر خود را انجام ندهند، پلیس این مسئولیت را بر عهده می گیرد.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با بیان اینکه اقدامات فرهنگی پلیس خلاف قانون نیست، خاطرنشان کرد: احساس مسوولیت پلیس در قبال ارزشها، انقلاب و مردم و همچنین میزان توقعات مردم از نیروی انتظامی؛ علت انجام این گونه اقدامات می باشد.

سردار روزبهانی با اشاره به اینکه باید بتوانیم در چارچوب قانون با تهاجم فرهنگی یا ناتو فرهنگی مقابله و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را حفظ نمائیم ، تصریح کرد: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در بین جامعه مهمترین ابزار مقابله با تبلیغات و حربه های دشمنان می باشد.

