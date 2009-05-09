اردوغان خواستار حل مناقشه قره باغ قبل از مذاکره با ایروان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رجب طیب اردوغان گفت: در صورتی که ایروان به اشغال قره باغ پایان دهد، ترکیه مرزها با ارمنستان را خواهد گشود.

وی، پایان دادن به اشغال قره باغ را پیش شرط گشودن مرزها با ارمنستان اعلام کرد. اردوغان بر نبود هیچ اختلافی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه تاکید کرد.

آذربایجان به عنوان متحد سنتی ترکیه با تلاش آنکارا برای مذاکره با ایروان مخالف و خواهان حل مناقشات مرزی با ارمنستان درباره قره باغ، پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم گیری است.

ترکیه و ارمنستان درباره مسئله تاریخی کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول نیز با هم اختلاف نظر دارند و در حالی که ایروان این کشتار را نسل کشی می نامد، آنکارا این موضوع را رد می کند. آذربایجان و ارمنستان نیز در خصوص قره باغ دچار اختلافات ارضی هستند.

ترکیه از سال 1990 و در اعتراض به اشغال قره باغ کوهستانی از سوی ارمنستان، مرز خود را با این کشور بست.

آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ علیا اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل قره باغ و هفت منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر حدود 14 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است در حالی که "گروه مینسک" و دیگر طرفها در حال رایزنی برای حل مناقشه هستند، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزئی از خاک خود می داند و ترکیه نیز به عنوان متحد این کشور از این مسئله حمایت کرده است.

در همین رابطه ترکیه چندی پیش پیشنهادی را برای حل این مسکل ارائه کرد. بر اساس طرح ارائه شده توسط ترکیه، ارمنستان بخشی از شهرهای اطراف قره باغ کوهستانی ( ناگورنو-قره باغ ) را به آذربایجان پس داده و آذریهایی که مجبور به ترک خانه های خود شده اند به زادگاهشان بر می گردند.

بر اساس این طرح، اداره قره باغ کوهستانی به یک نهاد استانی واگذار شده و پس از آنکه وضعیت این منطقه مشخص شد، "کلیجار" به آذربایجان پس داده می شود.

بر همین اساس، خطوط هوایی و ریلی میان آذربایجان و ارمنستان نیز گشوده می شود و در مرز ارمنستان با قره باغ کوهستانی نیروهای بین المللی مستقر می شوند.

کارشناسان می گویند هر گونه پیشرفتی در حل مسئله قره باغ کوهستانی سبب بهبود روابط ارمنستان و ترکیه می شود.