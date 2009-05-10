گلستان از نظر تعداد دهیاری در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده عصر شنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: سال جاری مجوز تأسیس چهار دهیاری جدید از سوی سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریها صادر شد.

وی اظهار داشت: با تاسیس این تعداد دهیاریهای جدید تمامی روستاهای واجد شرایط استان دارای دهیاری شدند.

به گفته غلامزاده از مجموع روستاهای استان 845 روستا دارای دهیاری هستند و تاسیس چهار دهیاری جدید در روستاهای مزرعه اشرفیان و چشمه نیل کلاله، امید آباد گنبد و حسین آباد مینودشت مانعی ندارد.

معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: حدود دو هزار نفر از خدمات این دهیاریها در استان بهره مند می شوند و این استان در زمینه آموزش دهیاران نیز نمونه است.

وی یادآور شد: از ابتدای فعالیت دهیاریها تاکنون 149 خودرو حمل زباله، 94 بیل بکهو و تراکتور بیل دار و سه دستگاه ماشین آتش نشانی به دهیاریها واگذار شده است.

وی بیان داشت: همچنین در سال گذشته نیز 80 دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی، با ارزش بیش از 21 میلیارد ریال به دهیاریهای استان واگذار شده که این ماشین آلات شامل 20 دستگاه بیل بکهو و 23 دستگاه تراکتور روستایی بیل دار است.



غلامزاده یادآور شد: علاوه بر این پارسال، 37 دستگاه خودروی حمل پسماند و زباله نیز در اختیار دهیاریها قرار گرفته است و مقرر شده از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور، 20 دستگاه خودروی حمل پسماند برای دهیاری ها تهیه شود.

گلستان هزار روستا دارد.