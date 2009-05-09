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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۳۹

اتاق خبرنگاران در ستاد انتخاباتی اردبیل راه اندازی می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل از راه‌اندازی اتاق خبرنگاران در ستاد انتخاباتی شهرستان اردبیل در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد ازظهر شنبه در نشست هم‌ اندیشی مطبوعات و خبرنگاران اظهار داشت: این مهم در راستای اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و سریع خبرهای مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست ‌جمهوری صورت خواهد گرفت.

وی حضور مستمر و نزدیک خبرنگاران به عنوان ناظران و نمایندگان افکار عمومی را در تمام مراحل انتخابات ضروری دانست و عنوان کرد: همچنین اتاق احزاب نیز در ستاد انتخاباتی اردبیل راه ‌اندازی خواهد شد.

فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در کنترل و راهبری افکار و شفاف سازی اذهان عمومی افزود: مطبوعات و رسانه های گروهی باید ضمن زمینه ‌سازی برای حضور حداکثری مردم، امانت ‌داری و رعایت اخلاق انتخاباتی و حرفه ای را نیز مد نظر داشته باشند.

وی رسانه ها را اهرمی قوی و موثر در جهت جلوگیری از بروز بد اخلاقی های انتخاباتی در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: این مهم در صورتی محقق خواهد شد که مطبوعات خود با حفظ امانت ‌داری و عدم انتشار اخبار کذب از قدم‌ گذاشتن به فضا و جریانات تنش زا و مسموم پرهیز کنند.

اکبری در ادامه با انتقاد از برخی حرکتهای عوام فریب از سوی بعضی افراد و گروه های مختلف، اضافه کرد: در فضای انتخابات که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد، بی شک بروز برخی خصومتهای شخصی، حزبی و گروهی باعث دلسردی و نا امیدی مردم می شود.

وی تخریب شخصیتها و گروه‌ها را از هر جناحی نفی همبستگی ملی خواند و یادآور شد: انتخابات یک همایش بزرگ ملی است که عدم رعایت اخلاق، قانون و مرز بندی های مشخص شده، بزرگترین ضربه را به منافع ملی خواهد زد.

فرماندار اردبیل در پایان با اشاره به برگزاری سالم و مردمی انتخابات مجلس هشتم در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: امید است در انتخابات 22 خردادماه نیز شاهد مشارکت حداکثری مردم، نهادها در یک فضای آرام اما پرشور و با نشاط باشیم.

کد مطلب 875269

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