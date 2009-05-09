اتاق خبرنگاران در ستاد انتخاباتی اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد ازظهر شنبه در نشست هم‌ اندیشی مطبوعات و خبرنگاران اظهار داشت: این مهم در راستای اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و سریع خبرهای مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست ‌جمهوری صورت خواهد گرفت.

وی حضور مستمر و نزدیک خبرنگاران به عنوان ناظران و نمایندگان افکار عمومی را در تمام مراحل انتخابات ضروری دانست و عنوان کرد: همچنین اتاق احزاب نیز در ستاد انتخاباتی اردبیل راه ‌اندازی خواهد شد.

فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در کنترل و راهبری افکار و شفاف سازی اذهان عمومی افزود: مطبوعات و رسانه های گروهی باید ضمن زمینه ‌سازی برای حضور حداکثری مردم، امانت ‌داری و رعایت اخلاق انتخاباتی و حرفه ای را نیز مد نظر داشته باشند.

وی رسانه ها را اهرمی قوی و موثر در جهت جلوگیری از بروز بد اخلاقی های انتخاباتی در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: این مهم در صورتی محقق خواهد شد که مطبوعات خود با حفظ امانت ‌داری و عدم انتشار اخبار کذب از قدم‌ گذاشتن به فضا و جریانات تنش زا و مسموم پرهیز کنند.

اکبری در ادامه با انتقاد از برخی حرکتهای عوام فریب از سوی بعضی افراد و گروه های مختلف، اضافه کرد: در فضای انتخابات که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد، بی شک بروز برخی خصومتهای شخصی، حزبی و گروهی باعث دلسردی و نا امیدی مردم می شود.

وی تخریب شخصیتها و گروه‌ها را از هر جناحی نفی همبستگی ملی خواند و یادآور شد: انتخابات یک همایش بزرگ ملی است که عدم رعایت اخلاق، قانون و مرز بندی های مشخص شده، بزرگترین ضربه را به منافع ملی خواهد زد.

فرماندار اردبیل در پایان با اشاره به برگزاری سالم و مردمی انتخابات مجلس هشتم در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: امید است در انتخابات 22 خردادماه نیز شاهد مشارکت حداکثری مردم، نهادها در یک فضای آرام اما پرشور و با نشاط باشیم.