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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۵۴

تحولات امنیتی پاکستان/

کشته شدن 55 عضو طالبان درسوات /تداوم حملات آمریکا به وزیرستان

کشته شدن 55 عضو طالبان درسوات /تداوم حملات آمریکا به وزیرستان

در شرایطی که پنج پاکستانی در ادامه حملات آمریکا به پاکستان کشته شده اند، درگیری ها بین طالبان و ارتش اسلام آباد به کشته شدن 55 عضو طالبان انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات پاکستانی از کشته شدن پنج نفر در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به مناطق قبیله ای این کشور خبر داده اند.

به گفته مقامات محلی پاکستان چهار موشک به روستای "ساروروقه" در جنوب منطقه قبیله ای وزیرستان اصابت کرده است.

گزارش های دیگری حاکی از کشته شدن 20 پاکستانی در نتیجه حمله هوایی آمریکا به پاکستان است.

این در حالی است که خبرها حاکی از ادامه حملات هوایی و زمینی ارتش پاکستان به طالبان در دره سوات و کشتن 55 عضو طالبان است.

گفتنی است، در شرایطی که پاکستان، دخالت ها و حملات آمریکا به طالبان را محرک گسترش نفوذ این گروه اعلام کرده است، با شکست تلاش های دیپلماتیک، اسلام آباد برای صلح با شورشیان، حمله به دره سوات به عنوان مقر تندروها را در دستور کار قرار داده و در حملات روز جمعه نیز حدود 150 تندرو را به هلاکت رساند.

کد مطلب 875274

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