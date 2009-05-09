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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

روز گذشته اتفاق افتاد؛

سقوط دو شهروند تهرانی از ارتفاعات درکه

سقوط دو شهروند تهرانی از ارتفاعات درکه

گروه نجات آتش‌نشانی ویژه کوهستان روز گذشته در دو حادثه مشابه، جان دو شهروند را که از ارتفاع سقوط کرده بودند نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین نایب‌پور، فرمانده گروه نجات کوهستان درباره حادثه اول گفت: در ساعت 12 و 26 دقیقه دیروز فردی با سامانه 125 تماس گرفت و از سقوط شهروندی از ارتفاع خبر داد. ستاد فرماندهی هم بی درنگ گروه نجات کوهستان را به ارتفاعات درکه فرستاد.

وی گفت: آتش‌نشانان پس از 2 ساعت پیاده‌روی خود را به محل حادثه رساندند. در این حادثه جوانی 19 ساله به نام «مهرداد-م» بر اثر سقوط از روی یک بلندی از ناحیه سر و صورت آسیب دید. امدادگران ابتدا کمک‌های اولیه لازم را انجام دادند و بعد وی را روی برانکارد بستند و به پایین کوه انتقال دادند و امدادرسانان اورژانس وی را به مرکز درمانی منتقل کردند.

نایب‌پور افزود: بلافاصله بعد از پایان یافتن این عملیات، در ساعت 15 دیروز حادثه مشابه دیگری در ارتفاعات 2 هزار متری درکه، نزدیک آبشار جزک گزارش شد که اعضای گروه نجات پس از ساعتی پیاده‌ روی به محل اعلام شده رسیدند. در این حادثه نیز  جوانی 22 ساله به نام «سینا-م» بر اثر سقوط از بلندی از ناحیه پای چپ آسیب دیده بود و نمی‌توانست حرکت کند.

امدادرسانان گروه نجات پس از انجام کمکهای اولیه وی را با بستن روی برانکارد، به پایین کوه منتقل کردند و امدادگران اورژانس وی را به مرکز درمانی انتقال دادند.

این فرمانده آتش‌نشانی، علت وقوع این حوادث را سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی کوهپیمایان اعلام کرد.

کد مطلب 875278

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