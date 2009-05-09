سینما شیراز استان فارس بازسازی و افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد ‌بازسازی سینما شیراز از سال 1386 به کوشش حوزه هنری با همکاری موسسه سینمایی شهر، استانداری و سینمای سوره آغاز شد.

کاظمی، معاون سینمایی حوزه هنری استان فارس، با اعلام این خبر افزود: هم اکنون این سینما با 684 صندلی مبله و تعویض دکوراسیون داخلی، صحنه نمایش، سیستم‌های صوتی و تصویری و نماهای داخلی و خارجی و اجرای سیستم نورپردازی حرفه‌ای، احداث سالن انتظار و نگارخانه یکی از حرفه‌ای‌ترین سینماهای استان به شمار می‌آید.

در لابی و نگارخانه سینما شیراز عکس‌های طبیعت استان و هنرمندان سینمایی فارس همچون گوهر خیراندیش، مهدی فقیه و... به نمایش درآمده است.

بازسازی سایر سینماهای تحت پوشش حوزه هنری از جمله بهمن و عصر جدید گرگان، سینما فلسطین همدان، بهمن سنندج، فرهنگ ساری و هجرت گنبد کاووس نیز ادامه دارد.