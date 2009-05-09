۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

سینما شیراز استان فارس بازسازی و افتتاح شد

در ادامه روند بازسازی، تجهیز و نوسازی سینماهای کشور سینما قیام شیراز با نام جدید سینما شیراز آغاز به کار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد ‌بازسازی سینما شیراز از سال 1386 به کوشش حوزه هنری با همکاری موسسه سینمایی شهر، استانداری و سینمای سوره آغاز شد.

کاظمی، معاون سینمایی حوزه هنری استان فارس، با اعلام این خبر افزود: هم اکنون این سینما با 684 صندلی مبله و تعویض دکوراسیون داخلی، صحنه نمایش، سیستم‌های صوتی و تصویری و نماهای داخلی و خارجی و اجرای سیستم نورپردازی حرفه‌ای، احداث سالن انتظار و نگارخانه یکی از حرفه‌ای‌ترین سینماهای استان به شمار می‌آید.

در لابی و نگارخانه سینما شیراز عکس‌های طبیعت استان و هنرمندان سینمایی فارس همچون گوهر خیراندیش، مهدی فقیه و... به نمایش درآمده است.

بازسازی سایر سینماهای تحت پوشش حوزه هنری از جمله بهمن و عصر جدید گرگان، سینما فلسطین همدان، بهمن سنندج، فرهنگ ساری و هجرت گنبد کاووس نیز ادامه دارد.

