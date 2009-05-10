در حق فوتبال بوشهر کوتاهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شامگاه شنبه محمدهادی آیت اللهی در جمع مدیران ورزشی استان افزود: به رغم استعدادها و پتانسیلهای بالای این استان، از همه ظرفیتها و بضاعتهای فوتبال استان بوشهر به خوبی استفاده نشده است .

وی با بیان اینکه داشتن یک تیم فوتبال در لیگ برتر حق این استان است، گفت: امروز دو تیم ایرانجوان و شاهین پارس جنوبی به عنوان هویت و شناسنامه های فوتبال بوشهر در آستانه صعود به لیگ دسته یک و برتر هستند که اگر برای تحقق این امر همه با هم همکاری و همت نکنیم و این فرصت از دست برود، تکرار این موقعیت سالهای زیادی زمان خواهد برد.

رئیس هیئت فوتبال استان فارس گفت: استان بوشهر از دیرباز از فوتبالیست های بسیار خوبی برخوردار بوده است و حضور چندین بازیکن از این استان در لیگ کشور گواه پیشینه تاریخ سرزنده فوتبال این استان است.

آیت اللهی عملکرد هیئت فوتبال استان بوشهر را مناسب ارزیابی کرد و گفت: نقش هیئتهای فوتبال در تصمیم گیری ها و سیاست های درون باشگاه ها کمرنگ است و هیئتها و اداره های کل تربیت بدنی مشارکت کمی در این زمینه دارند .