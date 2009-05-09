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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۵۰

پورسینا به مهر خبر داد:

هیئت مدیره سپاهان گزینه های مدیرعامل برای سرمربیگری را بررسی می کند

هیئت مدیره سپاهان گزینه های مدیرعامل برای سرمربیگری را بررسی می کند

نشست هیئت مدیره این باشگاه برای تعیین سرمربی آینده این تیم امشب(شنبه) در حالی در محل این باشگاه برگزار می شود که اعضا در این جلسه در مورد گزینه های مد نظر محمدرضا ساکت به بحث و تبادل نظر می پردازند.

محسن پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر افزود: بعد از 2، 3 روز به اصفهان آمده ام و امروز قرار است در نشست هیئت مدیره باشگاه در مورد انتخاب سرمربی آینده تیم بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: در این چند روز آقای ساکت با چند گزینه وارد مذاکره شده است. در این نشست مشخص می شود وی با چه کسانی صحبت کرده است و شرایط آنها برای هدایت سپاهان مناسب است یا نه.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان اظهار نظر در مورد سرمربی آینده تیم فوتبال این باشگاه را به پایان نشست هیئت مدیره موکول کرد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان این فصل را با هدایت فیرات آغاز کرد و پس از کسب نتایج نامطلوب این مربی برکنار و حسین چرخابی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. در نهایت هم فرهاد کاظمی سرمربی سپاهان شد و پس از ناکامی زردپوشان اصفهانی با این مربی در لیگ برتر و حذف از رقابت‌های جام حذفی و لیگ قهرمان آسیا، صبح امروز این مربی بصورت توافقی از سپاهان جدا شد.

کد مطلب 875304

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