به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد ذاکری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از میزان درآمد‌های گمرک استان قم در ‏سال ‏گذشته، اظهار داشت: گمرک استان طی سال 87 بیش از 43 هزار و 382 تن انواع کالا از قبیل کتاب، فرش، ماشین، ‏کفش و دمپایی، ‏سوهان و... به کشور‌های عراق، افغانستان، امارات، هند و ... صادر کرده است که از نظر ارزشی در ‏مقایسه با سال قبل 39.7 درصد رشد ‏داشته‌ایم.‏



وی عنوان کرد: در بخش واردات نیز 52 هزار و 239 تن کالا طی سال 87 از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی ‏سلفچگان وارد کشور شده ‏که در مقایسه با سال قبل از لحاظ ارزش کالا 77 درصد رشد داشته است.‏



وی همچنین از ترانزیت 36 هزار و 218 تن کالا از طریق گمرک قم در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان ‏کالا که از سایر گمرکات ‏کشور به سلفچگان ترانزیت شده در مقایسه با سال 86 از لحاظ وزنی 14.1 درصد و از ‏لحاظ ارزشی نیز 116.1 درصد رشد داشته است.‏



مدیرکل گمرک استان قم همچنین از رشد 182 درصدی درآمد‌های عمومی گمرک قم در سال 87 خبر داد و ‏افزود: گمرک استان قم طی سال ‏گذشته 126 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این مبلغ در سال قبل از آن 44 ‏میلیارد تومان بوده است.‏



ذاکری با بیان این که گمرک استان قم به رغم محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی موفق به کسب رتبه هفتم ‏کشور در سال گذشته شد، ‏تاکید کرد: این موضوع نشان می ‌دهد که مسئولان قم باید به دستگاه‌های اقتصادی نگاه ‏ویژه‌ ای داشته باشند.‏



وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه ‌های برتر توسط گمرک استان قم تلنگری است به مسئولان که اگر به دستگاه‌های ‏اقتصادی از جمله اداره گمرک ‏توجه ویژه ‌ای شود می ‌توان در سالهای آینده رتبه ‌های خوبی را در سطح کشور به ‏دست آورد.‏



وی همچنین اضافه کرد: گمرک استان قم طی سال گذشته در بین 160 گمرک کشور رتبه اول را در بخش ‏ترخیص خودرو به دست آورده ‏است.‏



ذاکری عنوان کرد: در سال گذشته 12هزار و 960 دستگاه خودرو به گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد ‏شده که عمده این خودرو‌ها ‏مربوط به دو شرکت هیوندا و کیا بوده است.‏



مدیرکل گمرک استان قم از استقرار بخشی از تجهیزات مربوط به صادرات، واردات ‏گمرک در محل پایانه‌های ‏بار استان قم خبر داد و افزود: در این پایانه‌ که در جاده قدیم تهران ـ قم واقع شده ‏است، بیش از 10 هکتار زمین در اختیار گمرک قرار ‏خواهد گرفت و ظرف یک ‌ماه آینده بخشی از تجهیزات و امور ‏مربوط به صادرات، واردات اداره کل گمرک به این مکان منتقل خواهد شد.‏



وی یادآور شد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این مکان و نزدیکی به اتوبان، ریل راه ‌آهن و مجاورت پایانه بار ‏استان قم و سایر مزایای این ‏منطقه، در صورت استقرار گمرک در محل پایانه ‌های بار استان، تحول اقتصادی در قم ‏ایجاد خواهد شد.