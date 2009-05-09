به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد ذاکری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از میزان درآمدهای گمرک استان قم در سال گذشته، اظهار داشت: گمرک استان طی سال 87 بیش از 43 هزار و 382 تن انواع کالا از قبیل کتاب، فرش، ماشین، کفش و دمپایی، سوهان و... به کشورهای عراق، افغانستان، امارات، هند و ... صادر کرده است که از نظر ارزشی در مقایسه با سال قبل 39.7 درصد رشد داشتهایم.
وی عنوان کرد: در بخش واردات نیز 52 هزار و 239 تن کالا طی سال 87 از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد کشور شده که در مقایسه با سال قبل از لحاظ ارزش کالا 77 درصد رشد داشته است.
وی همچنین از ترانزیت 36 هزار و 218 تن کالا از طریق گمرک قم در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان کالا که از سایر گمرکات کشور به سلفچگان ترانزیت شده در مقایسه با سال 86 از لحاظ وزنی 14.1 درصد و از لحاظ ارزشی نیز 116.1 درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرک استان قم همچنین از رشد 182 درصدی درآمدهای عمومی گمرک قم در سال 87 خبر داد و افزود: گمرک استان قم طی سال گذشته 126 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این مبلغ در سال قبل از آن 44 میلیارد تومان بوده است.
ذاکری با بیان این که گمرک استان قم به رغم محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی موفق به کسب رتبه هفتم کشور در سال گذشته شد، تاکید کرد: این موضوع نشان می دهد که مسئولان قم باید به دستگاههای اقتصادی نگاه ویژه ای داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه های برتر توسط گمرک استان قم تلنگری است به مسئولان که اگر به دستگاههای اقتصادی از جمله اداره گمرک توجه ویژه ای شود می توان در سالهای آینده رتبه های خوبی را در سطح کشور به دست آورد.
وی همچنین اضافه کرد: گمرک استان قم طی سال گذشته در بین 160 گمرک کشور رتبه اول را در بخش ترخیص خودرو به دست آورده است.
ذاکری عنوان کرد: در سال گذشته 12هزار و 960 دستگاه خودرو به گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد شده که عمده این خودروها مربوط به دو شرکت هیوندا و کیا بوده است.
مدیرکل گمرک استان قم از استقرار بخشی از تجهیزات مربوط به صادرات، واردات گمرک در محل پایانههای بار استان قم خبر داد و افزود: در این پایانه که در جاده قدیم تهران ـ قم واقع شده است، بیش از 10 هکتار زمین در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده بخشی از تجهیزات و امور مربوط به صادرات، واردات اداره کل گمرک به این مکان منتقل خواهد شد.
وی یادآور شد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این مکان و نزدیکی به اتوبان، ریل راه آهن و مجاورت پایانه بار استان قم و سایر مزایای این منطقه، در صورت استقرار گمرک در محل پایانه های بار استان، تحول اقتصادی در قم ایجاد خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: احمد ذاکری گفت: مسئولان دستگاه های مختلف استان باید نگاه ویژه ای به بخش اقتصادی داشته باشند.
