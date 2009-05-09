بازارچه خیریه زنان بی سرپرست در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، پروانه رضا قلیزاده عصر شنبه در جلسه ویژه برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد بازارچه در محل استانداری اظهار داشت: این اقدام در راستای تداوم برنامه های محرومیت زدایی و به منظور مساعدت به زنان نیازمند و سرپرست خانوار صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح از جمله مهمترین برنامه های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده که در راستای ارتقا توانمندی های زنان و تحکیم بنیان خانواده در جامعه پیگیری می شود.

مدیرکل امور بانوان استاندار اردبیل با بیان اینکه اعتبارات لازم برای راه اندازی این بازارچه تامین شده است، بیان داشت: بازارچه خیریه زنان سرپرست خانوار به همت نیروی مقاومت بسیج و با همکاری برخی دستگاه های اجرایی ذیربط در طول ایام هفته زن اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تعاونی ها و تولیدی ها در زمینه های مختلف با اختصاص بخشی از سود حاصله برای کمک به زنان سرپرست خانوار می توانند در این بازارچه شرکت کنند.

رضا قلیزاده در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 88 به نام سال اصلاح الگوی مصرف، بر نقش زنان در مدیریت مصرف صحیح تاکید کرد و یادآور شد: تحقق این مهم از اولویتهای سال جاری کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری های شهرستانهای تابع است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در حوزه امور بانوان و خانواده مستلزم شناخت مسائل و نیازمندی های اساسی زنان هر منطقه است، متذکر شد: امسال باید تلاش و دقت بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

این مسئول در پایان تقویت کانونهای فرهنگی اجتماعی زنان، گسترش بحث مشاوره حقوقی و روانشناسی در بین زنان و دختران، آسیب شناسی مسائل زنان و توانمندسازی آنان و تشکیل اتاق فکر بانوان در هر یک از شهرستانهای استان را در سال جاری یاد آور شد.