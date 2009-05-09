ما ایرانی ها مرد بزرگ روزهای سخت هستیم / موج مثبت ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از تمرین عصر روز شنبه تیم ملی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: از رسانه ها و خبرنگاران تشکر می کنم که امروز در تمرین تیم ملی حضور یافته بودند. نخستین تمرین ما در فضای خوب و آرامی برگزار شد. من از تک تک بازیکنان و نظمی که آنان به اردوی تیم ملی آورده اند رضایت دارم. ما تلاش می کنیم با فضایی نو، تازه و مثبت بر اردوی تیم ملی حاکم کنیم تا بازیکنان با آرامش خود را برای سه دیدار حساس پیشرو آماده کنند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش کرده تا کادر فنی و بازیکنان خوبی را برای تیم ملی گردهم آورد افزود: با تماشای عملکرد بازیکنان در مسابقه گذشته 44 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کردیم و تمرینات این تیم را در سه بخش برنامه ریزی کردیم تا تیمی قدرتمند را برای سه بازی ای که طی 11 روز پیش رو داریم مهیا کنیم.

قطبی در توجیه اینکه چرا 44 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است گفت: ما با این کارمان می خواستیم به بازیکنانم انگیزه بدهیم و به آنها بفهمانیم که درهای تیم ملی به روی تمامی بازیکنان باز است و با توجه به اینکه فرصت اندکی داریم سعی کردیم بهترین و باتجربه ترین بازیکنان را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم.

سرمربی تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا در برخی پست ها بویژه پست هایی که در آن ضعف داریم بازیکنان بیشتری را به اردو دعوت کنیم تا از بین آنها بهترین بازیکنان را در اردوی پایانی گردهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه تیم ملی شایسته بهترینهاست از تشکیل یک کادر پزشکی قوی و یک اتاق کار برای این گروه در تیم ملی خبر داد.

قطبی نخستین تمرین تیم ملی را مهم ارزیابی و گفت: تمرین اول همیشه مهم و تعیین کننده است. بازیکنان استرس دارند و گاها به علت اینکه از شرایط مسابقه دور بوده اند از شرایط بدنی خوبی برخوردار نیستند. با توجه به این مسائل من انتظار نداشتم بازیکنان با فرمی فوق العاده و عالی در تمرین تیم ملی حاضر شوند. با این حال بازیکنان من از شرایط خوبی برخوردار بودند. شما شک نکنید که تیم ملی روز به روز بهتر می شود و با حمایت 70 میلیون ایرانی که این تیم را حمایت می کنند نتیجه لازم برای صعود به جام جهانی کسب خواهد کرد.

خبرنگاری به سرمربی تیم ملی گفت: چرا شما در حاشیه تمرین امروز گفتید با حضور شما خبرنگاران در کنار تیم ملی ، این تیم در 5 بازی اخیر فقط 6 امتیاز کسب کرده است؟ که وی در پاسخ گفت: من چنین حرفی نزده ام به عقیده من رسانه ها خیلی مهم هستند و سعی می کنم بیشترین احترام را به آنها بگذارم. اما از شما می خواهم قدری با حوصله باشید. می دانم فضایی که برای شما در کمپ تیم ملی مهیا شده شاید آنچنان مناسب نباشد اما باید سعی کنیم با گفتگو و صحبت این فضا را به دلخواه شما تغییر دهیم. به عقیده من شما خبرنگاران حرفه ای و مهم هستید. شما را پلی میان تیم ملی و مردم می دانم. این شما هستید که باید جو تیم ملی آرام کنید نه مثل امروز داد و فریاد راه بیندازید. شما به ما فرصت بدهید و ما هم فضای مناسب و آرام در اختیارتان قرار خواهیم داد.

وی با تاکید براینکه خانواده فوتبال باید به هم نزدیک باشند خاطرنشان کرد: به عقیده من نباید به گذشته نگاه کنیم. ما اگر بخواهیم نتیجه بگیریم باید راه و روش گذشته فراموش کنیم. برای نتیجه گیری بهتر باید نسبت به گذشته کاری بیشتر و بهتر انجام دهیم.

قطبی در ادامه به دیدارهای دوستانه تیم ملی اشاره کرد و گفت: روز جمعه یک دیدار دوستانه با تیم امید خواهیم داشت که این بازی در پشت درهای بسته انجام خواهد شد. هفته آینده نیز یک دیدار دوستانه با یکی از تیم های عراق و سوریه داریم. تاکید من بر این است که دو بازی دوستانه در تهران داشته باشیم و در بازی آخر دوستانه مان تماشاگران حضوری پررنگ داشته باشند تا تیم ملی با انرژی مثبت و حمایت آنها از تهران به چین بروند.

سرمربی تیم ملی افزود: در اردوی چین یک بازی دوستانه با یکی از تیم های باشگاهی این کشور خواهیم داشت و در روز اول ژوئن با تیم ملی چین روبرو خواهیم شد. تیم ملی دو روز قبل از بازی با کره شمالی ، پکن را به مقصد پیونگ یانگ ترک می کند.

وی خاطرنشان کرد: سفر ما به چین، تیم ملی را از حاشیه ها دور می کند. از آنجایی که در آن فاصله زمانی تیم ملی را خواهیم بست سفر به چین ما را از حواشی که تیم ملی را تهدید می کند در امان می دارد. ما می توانیم در چین تمرینات خوبی داشته باشیم بویژه اینکه در این کشور زمین چمن مصنوعی خوبی است که می تواند ما را برای بازی با کره شمالی در زمین های اینچنینی اماده کند.

قطبی با تاکید بر اینکه برنامه آماده سازی تیم ملی با دقت طراحی شده و برای تک تک دقایق آن تجربه صرف شده حضور خود در سه جام جهانی را برای آماده سازی مهم و تعیین کننده خواند.

سرمربی تیم ملی با اشاره به نقاط ضعف تیم ملی در خطوط دفاع و حمله گفت: سعی کردیم بیشترین بازیکنان را در این دو جناح به تیم ملی دعوت کنیم. تلاش ما بر این است که با تمرینات اختصاصی به این بازیکنان اعتماد به نفس و روحیه بدهیم. باید تلاش کنیم مهاجمان تیم ملی خطرناک تر و گلزن تر از گذشته باشند و مدافعان نیز کمتر مرتکب اشباه شوند. شما مطمئن باشید مقابل کره شمالی بهترین تیم ملی ایران را در زمین خواهید دید. تیمی که از بازیکنان با شخصیت تشکیل شده است.

خبرنگاری از قطبی پرسید آیا شما از مصدومیت علی کریمی ناراحت هستید که سرمربی تیم ملی در پاسخ به وی گفت: هر بازیکنی مصدوم شود من ناراحت می شوم. ما باید سعی کنیم با کمک گروه پزشکی پرسپولیس و تیم ملی این بازیکن را آماده بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه به چارچوب گذشته تیم ملی دست نخواهد زد تاکید کرد: اینکه من چارچوب گذشته تیم ملی را از بین ببرم به هیچ عنوان درست نیست. ما باید سازمانی که علی دایی برای تیم ملی درست کرده و به جای تخریب آن این سازمان را تقویت کنیم.

وی در ادامه از انتخاب های خود برای تیم ملی دفاع کرد و گفت: من تیمی کامل دارم. در تیم من بهترین های تمامی باشگاهها حضور دارند. در تیم من بالانس خوبی وجود دارد فکر می کنم ثابت کرده ام افشین قطبی نه قرمز است، نه آبی و نه سبز بلکه متعلق به 70 میلیون ایرانی است.

قطبی گفت: اعتقاد دارم تیم ملی متعلق به بازیکن خاصی نیست و متعلق به همه مردم است به همین خاطر برای دعوت بازیکنان باید تمام زوایا را مد نظر قرار می دادم و بهترین ها را به تیم ملی دعوت می کردم.

سرمربی تیم ملی در ادامه از تشکیل بانک اطلاعاتی برای کلیه بازیکنان تیم ملی خبر داد که در آن تمامی جزئیات و اطلاعات بازی آنها قید خواهد شد. وی تشکیل چنین بانک اطلاعاتی را برای مربیان آینده تیم ملی مناسب و مثمرثمر توصیف کرد.

قطبی خاطرنشان کرد: در این دو هفته احساساتی خوب در ایران دیدم. موج مثبتی به فوتبال ایران بازگشته است و نظر مردم به تیم ملی مثبت شده است.

سرمربی تیم ملی گفت: ما ایرانی ها دوست داریم در گذشته زندگی کنیم چنین دیدگاهی درست نیست . به جای زندگی در گذشته باید از آن درس بگیریم. ما در حال حاضر باید تلاش کنیم به پیروزی فکر کنیم و به آنچه که امروز می گذرد بیندیشیم. امروز باید تلاش کنیم تا به جام جهانی راه یابیم و پس از آن بدنبال ساختن تیم خوبی برای حضور در این رقابتها باشیم.

وی در ادامه به دفاع از انتخاب " بیوتر" به عنوان دستیار اول خود پرداخت و گفت: من سعی کردم هر کس را که برای تیم ملی ایران انتخاب می کنم کمکی باشد در جهت ساختن و هر چه بهترین شدن این تیم. بیوتر فردی است که 41 سال در فوتبال بوده است. او با تیم های پایه ای فوتبال هلند کار کرده و در لیگ های مختلف هلند تجربه مربیگری دارد. شما تمرینات او را نگاه کنید و از بازیکنان بپرسید آیا بیوتر مربی هست یا نیست. من به این مربی هلندی و به تمام دستیاران و بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی ایمان و اعتقاد دارم و کار آنها را به دقت زیر نظر دارم.

قطبی در خصوص ملاقات خود با لژیونرهای فوتبال ایران گفت: من بازی اخیر مهدوی کیا را دیدم. او یکی از بهترین و آماده ترین بازیکنان تیم فرانکفورت بود. با وجود اینکه سه ماه بازی نکرده بود اما شرایط ایده آلی داشت. او انگیزه زیادی برای حضور در تیم ملی دارد. من هم از فرمش راضی هستم. به عقیده من مهدوی کیا می تواند مهره ای خوب و کمک بزرگی برای تیم ملی باشد.

سرمربی تیم ملی جواد نکونام و مسعود شجاعی را بهترین بازیکنان اوساسونای اسپانیا خواند و گفت: در نشستی که با این دو بازیکن داشتم آنها را جوانانی باشخصیت و خوب برای تیم ملی ایران دیدم.

وی با اشاره به تماس های خود با آندرانیک تیموریان و فریدون زندی گفت: بازیکنانی که در لیگ های خارجی بازی می کنند سرمایه و ثروت فوتبال ایران هستند و ما باید از این سرمایه ها استفاده کنیم. من تمامی این بازیکنان را به اردو دعوت می کنم و اگر فرم ایده آلی داشتند از آنها در تیم ملی استفاده خواهم کرد.

قطبی در خاتمه پیرامون دعوت بازیکنان ایرانی الاصلی که در لیگ های خارجی بازی می کنند گفت: بعد از سه بازی پیش رو و صعود به جام جهانی فرصت داریم و می توانیم با کمک شما (خبرنگاران) بهترین بازیکنان ایرانی که در سراسر دنیا بازی می کنند را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم. به نظر من ما ایرانی ها آدم های بزرگ برای روزهای سخت هستیم و انسان های روشن برای روزهای تاریک. ما باید در روزهای آینده تمام توان خود را برای صعود به جام جهانی بکار بگیریم.