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۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۲

كنفرانس خبري "يك آخر هفته موزيكال" برگزار شد

امروز در كاخ نياوران كنفرانس خبري "يك آخر هفته موزيكال" با حضور موسيقيدانان و مقامات فرهنگي فرانسه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري " مهر"، اين جلسه مطبوعاتي با حضور " ونسان گريمو" مشاور فرهنگي سفارت فرانسه، " فريدون ناصري"  مديرعامل خانه موسيقي و رهبر اركستر سمفونيك تهران ، " نصرالله ناصح پور" خواننده و بازرس خانه موسيقي،" كيوان فرزين " و " بهرنگ تنكابني " اعضاي هيات مديره انجمن موسيقيدانان نياوران، " رامين صديقي" مديرعامل نشر موسيقي هرمس و اعضاي گروه ايراني - نروژي " پرسيانو" ،" كريستف ژونو" و  " هامون مارتين " برگزار شد.

درابتداي اين جلسه " گريمو" گفت: ما در فرانسه و درتمام دنيا آخرين روز بهار را به عنوان روز موسيقي جشن مي گيريم . در راستاي اين هدف تصميم گرفتيم تا ايران هم در برگزاري اين جشن شركت كند. دراين راه، علاوه بر حضور گروه هاي موسيقي فرانسه، از خانه موسيقي ايران و همچنين هنرمنداني چون" كيوان ساكت" و " مسعود شعاري"، بهره خواهيم برد.

وي در ادامه افزود: هرچند اين برنامه قابل پيش بيني نيست، اما از گروه هاي موسيقي فولكلور ومحلي فرانسه هم براي اجراي قطعات معيني دعوت كرده ايم.

در ادامه اين نشست " ناصري" با بيان اين مطلب كه اين گروه ها از گروه هاي طراز اول فرانسه هستند افزود: خانه موسيقي تصميم دارد كه اين برنامه ها را در سطوح وسيع تر و با همكاري كشورهاي مختلف اروپايي برگزار كند. 

پس از صحبت هاي ناصري،اعضاي گروه " پرسيانو"  و " كريستف ژونو" با ابراز خوشحالي از حضور در ايران و اجراي برنامه هاي موسيقي به برنامه هايشان اشاره كردند و در ادامه "محمد رضا ابراهيمي" عضو ايراني گروه "پرسيانو" گفت: همه چيز در موسيقي روي صحنه اتفاق مي افتد و هيچ چيز قابل پيش بيني نيست. قطعاتي را كه ما براي اين اجرا آماده كرده ايم تلفيقي از موسيقي سنتي و موسيقي اسكانديناوي است.

گفتني است كه برنامه " يك آخر هفته موزيكال" در روزهاي پنجشنبه و جمعه اين هفته به همت انجمن موسيقيدانان نياوران، با همكاري نشر موسيقي هرمس و بخش فرهنگي سفارت فرانسه  دركاخ  نياوران  برگزار مي شود و در آن گروه هاي موسيقي " پرسيانو"،" هامون مارتن" و " كريستف ژونو" به اجراي قطعات مي پردازند. در روز پنجشنبه 28 خردادماه گروه موسيقي " پرسيانو"،" كه گروهي است متشكل از نوازندگان ايراني و نروژي ، قطعات موسيقي تلفيقي را اجرا مي كند. موسيقي اين گروه تركيبي است از موسيقي سنتي ايران و موسيقي جاز منطقه اسكانديناوي. در اين گروه نوازندگان با سازهاي كوبه اي،عود و كلارينت كنسرت مي دهند.

در همين روز گروه جاز" كريستف ژونو" قطعات جاز كلاسيك دهه 60 ميلادي را با سازهاي پيانو، كنترباس و ساكسيفون اجرا مي كند. اين گروه در سال 2003 با اجراي موفق يك تريو جاز در اروپا از شهرت خوبي برخوردار شده است.

روز جمعه 29 خردادماه ، گروه موسيقي فولكلور فرانسه با عنوان "هامون مارتن" با اجراي نوازندگان جوان سرنا، آكاردئون و گيتار همراه با آواز محلي اين منطقه به صحنه مي رود.

در آخرين برنامه " يك آخر هفته موزيكال"، اين سه گروه به اجراي مشترك موسيقي مي پردازند. در اين برنامه، قطعات موسيقي به شكل بداهه نوازي اجرا مي شود.

کد مطلب 87534

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