قاهره دعوت از لیبرمن برای سفر به مصر را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"حسام زکی" امروز در جمع خبرنگاران گفت : گزارش برخی رسانه ها که به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرده اند قاهره از وزیرامور خارجه اسرائیل برای سفر به مصر دعوت کرده،صحت ندارد.



وی افزود : موضع مصر در این زمینه تغییر نکرده است.



"دانی ایالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود مصر از لیبرمن برای سفر به این کشور دعوت کرده است،اما هنوز زمان این سفر مشخص نشده است.



قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوشنبه این هفته در شرم الشیخ مصر با رئیس جمهوری این کشور دیدار کند.



حسنی مبارک گفته است لیبرمن در این سفر،نتانیاهو را همراهی نمی کند.



لیبرمن در پی مخالفت مبارک با سفر وی به مصر، گفته بود مبارک می تواند به جهنم برود.



وزیر راستگرای رژیم صهیونیستی همچنین خواستار بمباران و انهدام سد اسوان در صورت جنگ با مصر شده بود.



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