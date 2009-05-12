غلامرضا شجاع،نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب گفت: اگر شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی باز بر مواضع قبلی خود اصرار کند، اتحادیه از شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ منصرف شده و نمایشگاه چاپ را همزمان با نمایشگاه چاپ اکو طی مهر و آبان در مصلی یا جای دیگری برگزار خواهد کرد.

وی افزود: ضمن ارج نهادن به زحمات هیئت رئیسه مجمع امور صنفی، معتقدم دو سالی که شرکت سهامی نمایشگاهی صنوف مجمع امور صنفی، متولی برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی بوده از نظر ما نمره قبولی را نگرفته است، به اعتقاد دست اندرکاران صنعت چاپ این نمایشگاه نه از نظر کمیت و نه از نظر کیفیت رضایت بخش نیست و اگر پیشرفتی هم داشته تنها به دلیل حضور نمایندگان اتحادیه های تخصصی چاپ بوده است .اما با همه اینها اعضای اتحادیه‌ها نمی‌توانند، برنامه‌هایشان را در این نمایشگاه اجرا کنند.

شجاع تصریح کرد: چه ضرورتی دارد درنمایشگاهی شرکت کنیم که حتی یک ماشین چاپ جدید در آن نیست و بازدیدکننده خارجی و تقریبا هیچ همایش و کارگاه آموزشی ندارد . نمایشگاهی که می بایست سود داشته باشد اما ضمن اعتماد به عملکرد مالی برگزارکنندگان، باید اذعان کنیم هیچ سودی ندارد.به طوری که حتی نمی‌توانیم هزینه برنامه های ارائه شده را تامین کنیم چه ضرورتی برای شرکت در این نمایشگاه وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان در ادامه گفت: چرا نمایشگاه شیرینی و شکلات در ایران چند صد میلیون تومان سود دارد ولی نمایشگاه چاپ و بستدی هیچ سودی ندارد؟ پاسخ سوالهای ما روشن است؛مجری نمایشگاه متخصص نیست. در سال گذشته نمایشگاه را تحریم نکردیم اما نتیجه‌ای که دیدیم این بود که حدود 2 هزار متر مربع از فضای نمایشگاه را حذف کردند. حال اگر تمام اتحادیه‌ها و وزارت ارشاد نخواهند در برگزرای این نمایشگاه همکاری کنند نمایشگاه چه سرنوشتی خواهد داشت؟

وی با انتقاد از زمان برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی گفت: فصل زمستان برای چنین نمایشگاهی مناسب نیست چرا که کشورهای عضو اکو به دلیل سرمای شدید نمی‌توانند در این نمایشگاه حاضر شوند. ما تقاضا کردیم که این نمایشگاه در مهر یا آبان ماه برگزار شود اما تاکنون با این پیشنهاد مخالفت شده است.

شجاع اذعان کرد: اتحادیه‌های چاپ در صورتی در نمایشگاه چاپ شرکت می‌کنند که شرط و شروط آنها پذیرفته شود، اولین شرط ما هم این است که نمایشگاه توسط چهاراتحادیه چاپ برگزار شود نه توسط مجمع امور صنفی. چرا که در طول این چند سال عملکرد قابل قبولی نداشته است.

رئیس اتحادیه لیتوگرافان افزود: ما اعضای اتحادیه‌های چاپ طی مکاتباتی با وزارت بازرگانی و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی درخواست کردیم برگزارکننده نمایشگاه چاپ اتحادیه ها باشند. در صورتی که با این تقاضا مخالفت شود ما در نمایشگاه شرکت نخواهیم کرد و نمایشگاه را همزمان با نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی اکو در مصلی و یا در یکی از مراکز شهرداری تهران برگزار می‌کنیم.

رایزنی برای برگزاری شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی در حالی ادامه دارد که ممکن است به دلیل سه ساله بودن مجوزهای شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی تهران، نمایشگاه چاپ امسال برگزار نشود.

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی که طبق وعده مسئولان فرهنگی قرار بود در تابستان امسال همزمان با نمایشگاه چاپ و‌بسته بندی کشورهای اکو برگزار شود اما به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره زمان و مکان آن، برگزاری آن درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چندی پیش جلال ذکایی مدیر اداره امور چاپ وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر ازبه تعویق افتادن زمان برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی خبر داد و گفت: پیگیریها برای برگزاری این نمایشگاه در شهریور ماه سال جاری به نتیجه نرسیده است و احتمالا این نمایشگاه امسال نیز در فصل سرما برگزار خواهد شد.



زمان برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در فصل سرما همواره محل مناقشه برگزارکنندگان نمایشگاه بوده است، به طوری که روسای اتحادیه‌های چاپ در هر دوره با انتقاد از زمان برپایی نمایشگاه صنعت چاپ، شرایط دعوت از شرکت‌کنندگان به‌ویژه مهمانان خارجی را دشوار خوانده و وخواستار برگزاری این نمایشگاه در یکی از ماههای تابستان شده‌‌ بودند.



شانزدهمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی درحالی در تابستان امسال برگزار نمی‌شود که محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی وعده داده بود هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری این نمایشگاه در شهریور ماه انجام خواهد داد.