پنج ورزشکار مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سمیرا جهاندار و آذر موسوی هر دو از تیم نوشهر و بیان محمودی از تیم عقاب مازندران، ژاله قطبی و عاطفه عابدی دعوت‌ شدگان به تیم ملی فوتبال بزرگسالان هستند.

وی با بیان اینکه 29 بازیکن از سراسر کشور در این مرحله از اردو دعوت شدند، ادامه داد: مرحله دوم اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از15 تا 22 اردیبهشت ماه در کمپ تیمهای ملی فوتبال برگزار می‌ شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال مازندران در امور بانوان درباره سابقه ورزشی بازیکنان دعوت شده مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: این بازیکنان در سالهای اخیر همواره در تیم ملی فوتبال بانوان حضور داشتند.

بوداغی به استعدادها و توانمندی ‌های بانوان مازندرانی اشاره کرد و اظهار داشت: درخشش فوتبالیست ‌های استان در چند سال اخیر در تیمهای باشگاهی خود به گونه ‌ای بوده که به جرئت می‌ توان ادعا کرد که مازندران در زمینه دعوت و عضویت بانوان فوتبالیست به تیمهای فوتبال و فوتسال در جایگاه‌ های برتر کشور قرار دارد.