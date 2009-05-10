  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۷

پنج ورزشکار مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند

پنج ورزشکار مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس هیئت فوتبال مازندران در امور بانوان از دعوت پنج بانوی مازندرانی به مرحله جدید تیم ملی فوتبال‌ بانوان خبر داد.

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سمیرا جهاندار و آذر موسوی هر دو از تیم نوشهر و بیان محمودی از تیم عقاب مازندران، ژاله قطبی و عاطفه عابدی دعوت‌ شدگان به تیم ملی فوتبال بزرگسالان هستند.

وی با بیان اینکه 29 بازیکن از سراسر کشور در این مرحله از اردو دعوت شدند، ادامه داد: مرحله دوم اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از15 تا 22 اردیبهشت ماه در کمپ تیمهای ملی فوتبال برگزار می‌ شود.

نائب رئیس هیئت فوتبال مازندران در امور بانوان درباره سابقه ورزشی بازیکنان دعوت شده مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: این بازیکنان در سالهای اخیر همواره در تیم ملی فوتبال بانوان حضور داشتند.

بوداغی به استعدادها و توانمندی ‌های بانوان مازندرانی اشاره کرد و اظهار داشت: درخشش فوتبالیست ‌های استان در چند سال اخیر در تیمهای باشگاهی خود به گونه ‌ای بوده که به جرئت می‌ توان ادعا کرد که مازندران در زمینه دعوت و عضویت بانوان فوتبالیست به تیمهای فوتبال و فوتسال در جایگاه‌ های برتر کشور قرار دارد.

کد مطلب 875381

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها