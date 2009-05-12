محمدجواد کاسه‌ساز درباره فروش "اخراجی‌ها 2" به خبرنگار مهر گفت: فیلم در آستانه هشت میلیاردی شدن است و استقبال مخاطب از آن قابلیت سینمای ایران در جذب مخاطب را نشان می‌دهد. امیدوارم این شروع برای سینمای ایران نویدبخش روزهای رونق و ارتباط گسترده با مخاطب باشد. "اخراجی‌ها 2" نشان داد مخاطب سینمای ایران مضامین تازه را دوست دارد و می‌توان از این طریق او را با سینما پیوند داد.

وی افزود: فیلم پشت صحنه "اخراجی‌ها 2" در مرحله تدوین و صداگذاری است و به زودی برای آن موسیقی گذاشته می‌شود. این فیلم با نگاه حرفه‌ای ساخته شده و تصویری از مراحل تولید است که مستقل عرضه می‌شود. برای مخاطبی که اینچنین مشتاقانه برای دیدن "اخراجی‌ها 2" به سینما آمده تماشای روند تولید و حوادث شیرین و جالبی که در جریان ساخت فیلم اتفاق افتاده جذاب است.

تهیه‌کننده "مزرعه پدری" ادامه داد: فروش میلیاردی یک فیلم بر بستری از عوامل و دلایل مختلف شکل گرفته و نمی‌توان فقط به یک نکته اشاره کرد یا با انتقادهای غیر منصفانه ارزش‌های آن را نادیده گرفت. فروش میلیاردی فیلم‌ها در نهایت به نفع سینمای ایران است.

فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 2" از اول فروردین اکران عمومی شده و نمایش آن تا نیمه خرداد ادامه دارد. اکبر عبدی، امین حیایی، جواد رضویان، محمدرضا شریفی‌نیا، قاسم زارع، نگار فروزنده و... بازیگران این فیلم هستند. ده‌نمکی قصد دارد قسمت سوم این سه‌گانه را مقابل دوربین ببرد.

کاسه‌سازفیلم‌های "کارناوال مرگ"‌، "نظام از راست"،" ریسمان باز"، "ارابه مرگ"، "پروانه ای در مه"، "او"، "کنار رودخانه"، "نبات داغ "، "پرنده‌باز کوچک"، "زندانی 707" و "نوروز" را تهیه‌ کرده است.