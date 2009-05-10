رقابت سینماگران در گود انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، "فرهنگ آشتی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به کلید خوردن فیلم انتخاباتی احمدی‌نژاد به کارگردانی جواد شمقدری، کلاهبرداری از آثار ایرج بسطامی، پایان فیلمبرداری "عصر روز دهم" در خرمشهر، بازخوانی نمایش "زکریای رازی"، کلاس پیشرفته برادران داردن در کن و اخبار کوتاه.

"جام‌ جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش مجموعه "سایه تنهایی" از امشب، "گام‌های معلق" در شبکه سه، بازتاب خبر درگذشت پیمان ابدی در رسانه های خارجی، "چارچنگولی" در شبکه نمایش خانگی و اخبار کوتاه. گفتگو با ورنر هرتسوگ کارگردان فیلم "برخوردهایی در پایان دنیا" در صفحه سینما و نمایشگاه کتاب تهران در نیمه‌راه، ساخت موسیقی برای مناسبت‌ها، راه‌اندازی هنرمندسرای خلیج فارس و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"خبر" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به رونمایی از تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی در آکسفورد، وضعیت مواد تبلیغاتی فیلم‌های ایرانی، نشست "کودک و داستان‌های واقعگرا"، تعطیلی تالار رودکی تا 20 خرداد، یادداشت و اخبار کوتاه تجسمی. چهره‌های سینمایی در نمایشگاه کتاب تهران، فیلمسازی سمیرا مخملباف درباره استانبول، بررسی آثار تألیفی رضا کیانیان در نمایشگاه کتاب، گپی با ایرج قادری، یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با یاسر خاسب کارگردان نمایش "عجیب ولی واقعی" و یادداشتی درباره جایگاه بین‌المللی تئاتر. مطلبی در خصوص ژانر جدید هندی در سینمای انگلستان و درباره "فرشتگان و شیاطین" در صفحه سینما و تئاتر شهر در انتظار روزهای گرم‌تر، رونمایی از کتاب "ماجرای مک‌فارلین"، سومین جشنواره فیلم "تصاویری از شرق"، نمایش 90 اثر خط و نقاشی‌خط در فرهنگسرای نیاوران و اخباری کوتاه از مرحوم پیمان ابدی، علیرضا داودنژاد، محمدحسین طوسی‌وند، مهناز افشار و سالار عقیلی در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"وطن امروز" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با حسام نواب‌صفوی بازیگر "اخراجی‌ها 2" و "وقتی همه خوابیم"، یک نیمه با مهران رجبی در استادیوم فوتبال، مطلبی درباره میلیاردی‌های سینمای ایران و "نیلوفر" بهترین فیلم جشنواره لس‌آنجلس. ارائه رمان "به خاطر یک فیلم بلند لعنتی" نوشته داریوش مهرجویی در نمایشگاه کتاب تهران در صفحه ادبیات و رقابت سینماگران در گود انتخابات، گپی با رضا فیاضی، کلاهبرداری در انتشار آثار قدیمی ایرج بسطامی، همکاری تلویزیون مهناز افشار و سامان مقدم و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به کتاب "دا" و یادداشتی درباره فیلم‌های بازسازی شده. استقبال چشمگیر شهرستانی‌ها از نمایشگاه کتاب، کلاس کارگردانی برادران داردن در کن، 20 فیلم ایرانی در جشنواره فیلم برزیل، به روی صحنه رفتن نمایش‌های جدید، موفقیت دو فیلم ایرانی در جشنواره سانفرانسیسکو و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"تهران امروز" در صفحه فرهنگ امروز می‌پردازد به چگونگی تولد موسیقی زیرزمینی، کلید خوردن فیلم انتخاباتی احمدی‌نژاد به کارگردانی جواد شمقدری، بازخوانی ژاله علو از "زکریای رازی" و اخبار کوتاه از نمایشگاه کتاب تهران. گفتگو با بهرام حنفی استاد نقاشی‌خط، تأثیر گرافیک محیطی بر زندگی امروز در صفحه تجسمی و نگاهی به مجموعه تلویزیونی "پرستاران"، مطلبی درباره برنامه رادیویی "سینما صدا" و نگاهی جدید به فیلم کوتاه در صفحه تلویزیون و پیشنهاد فیلم "حریم" در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به مروری بر اکران سینماها و گیشه فروش، اجرای پنج نمایش جدید در تئاتر شهر، به روی پرده رفتن "ژانی گه‌ل" در اروپا، سمیرا مخملباف در کنار 18 کارگردان مشهور، عباس شباویز در بیمارستان و اخبار کوتاه. یادداشت‌هایی درباره کتاب "گمشدگان"، در حاشیه و متن فیلمنامه "پیش از طلوع" و "پیش از غروب"، درباره کتاب "فیلم مستند درام و ساختار دراماتیک" در صفحه سینما و گفتگو با سیروان خسروی در صفحه هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به مطلبی درباره تخریب غرفه موسسه "اطلاعات" در نمایشگاه کتاب، همکاری سمیرا مخملباف با بزرگان سینمای جهان، نماینده نداشتن کانون کارگردانان در کن، کلید خوردن فیلم تبلیغاتی احمدی‌نژاد به کارگردانی شمقدری، جایزه جشنواره سانفرانسیکو برای دو فیلم ایرانی، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با رسول یونان شاعر و اخبار کوتاه. کلاس کارگردانی پیشرفته برادران داردن در کن، همکاری مهناز افشار و سامان مقدم در "شمس‌العماره"، دیدار میرحسین موسوی با نسل سوم در برج میلاد، نگاهی به وضعیت انتشار کتاب‌های سینمایی در سال قبل، رنگ انار به روایت 26 نگاه، رد کردن ساخت فیلم انتخاباتی محسن رضایی از سوی فرزند مرحوم ملاقلی‌پور و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با محمدرضا عرب نویسنده و کارگردان "آخرین ملکه زمین"، یادداشتی از وی و نقد و تحلیل‌هایی بر فیلم. گفتگو با دکتر افشین یداللهی روانپزشک و ترانه‌سرا در صفحه گفتگو و گپی با عباس رافعی درباره فیلم "روز داوری" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"ابتکار" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به کلید خوردن فیلم انتخاباتی احمدی‌نژاد به کارگردانی شمقدری، گفتگو با افشین یداللهی ترانه‌سرا، گزارش از نمایشگاه کتاب تهران، آمار تماشاگران تئاتر شهر، فراخوان آثار مستند جشن سینمای ایران، 90 اثر خط و نقاشی در نیاوران و اخباری کوتاه از موسیقی.

"بانی‌فیلم" در صفحه نخست می‌پردازد به فیلم‌هایی که رنگ پرده را نمی‌بینند، تغییر نام "ریش و قیچی" به "شمس‌العماره" و ادامه تصویربرداری مجموعه "خسته‌دلان". اظهار نظر رئیس کانون کارگردانان درباره کن، پایان "عصر روز دهم"، اکران "آل" در پائیز، جشنواره "تصاویری از شرق" در برزیل، نشست خبری فیلم "حریم"، نقدی بر هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران، نگاهی به "نیویورک جزء به کل"، "تکنواز"، "گران تورینو" و گپی با عوامل، اخباری از سینمای ایران، جهان، تئاتر، تلویزیون، ادبیات، موسیقی و ... کار را تمام می‌کند.