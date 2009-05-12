گشایش اعتبار 700 میلیون یورویی برای تکمیل پالایشگاه گاز بیدبلند2

منوچهر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه این پالایشگاه از طرحهای سودآور صنعت گاز به شمار می رود که نیازمند تخصیص منابع مالی بیشتری است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این طرح و تلاش همه جانبه مجموعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، این مبلغ برای پیشبرد عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه گاز بید بلند2 از منابع داخلی به این طرح اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی های طرح ملی پالایشگاه بید بلند2 که با اعتبار دو میلیارد و 177 میلیون دلار در خوزستان در دست احداث است، می توان سرمایه گذاری مربوط به این طرح را در مدت زمان بسیار کمی مستهلک کرد به همین دلیل تامین به موقع منابع مالی مربوط به آن در دست یابی به هدف یاد شده تاثیر به سزایی خواهد داشت.

طاهری با بیان اینکه پالایشگاه بید بلند2 دریافت کننده روزانه 57 میلیون مترمکعب گاز ترش خواهد بود، اظهار داشت: با دریافت این مقدار گاز و شیرین سازی روزانه 46 میلیون متر مکعب آن، علاوه بر تامین بخشی از مصارف خانگی، اتان مورد نیاز صنایعی مانند پتروشیمی گچساران به میزان یک میلیون و 500 هزار تن درسال تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بید بلند 2 گفت: این طرح به لحاظ گستره احداث تاسیسات در استان خوزستان، تامین خوراک از کاخانه های ان جی ال استان های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان و به لحاظ ابعاد فنی (اجرای 300 کیلومتر خط لوله برای انتقال گاز به پالایشگاه و احداث 300 کیلومتر خط لوله برای انتقال فرآورده به تاسیسات ذخیره سازی بندر ماهشهر) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن آنکه آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای آن را نباید از یاد برد.

طاهری تصریح کرد: احداث این پالایشگاه می تواند به طور غیر مستقیم درافزایش برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبی نیز تاثیر گذار باشد.

وی با بیان این که هم اکنون طرح احداث پالایشگاه بید بلند2 در مرحله پنج درصد پیشرفت قرار دارد، گفت: برای اجرای این طرح تا کنون300 میلیون یورو گشایش اعتبار شده است؛ اما به دلیل قرار گرفتن آن در اوج نیاز به نقدینگی، اختصاص دو برابر مبلغ یاد شده برای پیشرفت طرح و دستیابی به اهداف مورد نظر در مدت تعیین شده (43ماه) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.