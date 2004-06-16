نماينده كنفدراسيون فوتبال آسيا: تداركات جام سايوان بي نظير است

به گزارش خبرنگار" مهر" خانم كريستينا نماينده شركت EML كه تا سال 2018 ميلادي تبليغات واسپانسربازيهاي رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا را دراختيار دارد، به مناسبت برپايي مسابقات چهارمين دوره بازيهاي غرب آسيا "جام سايوان" درايران بسرمي برد، درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: روزي كه يك شركت ايراني تقاضاي برگزاري بازيهاي رسمي غرب آسيا را ازكنفدراسيون فوتبال آسيا كرد، باور نداشتيم كه آنها بتوانند به خوبي ازعهده اين بازيهاي رسمي برآيند، اما امروزبايد اعتراف كنم كه آنها شايستگي خود را براي برگزاري اين بازيها به اثبات رساندند.

وي افزود: به دليل اينكه EML تبليغات كنفدراسيون فوتبال آسيا AFC را تا سال 2018 ميلادي درانحصارخود دارد، به كشورهاي زيادي كه درآنها AFC مسابقاتي را درسطح باشگاهي وتيمهاي ملي برگزارمي كند، حضوريافته ايم، اما به صراحت مي گويم كه شركت ايراني بهترين تداركات ممكن را دراين بازيها انجام داده است.

كريستينا ادامه داد: من تبليغات اين شركت را براي دعوت مردم به تماشاي اين مسابقات وحمايت ازتيم ملي ايران درتلويزيون ايران، مطبوعات وسطح شهرديدم واعلام مي كنم كه آنها هزينه اي بالاترازحد تصورما براي حمايت ازتيم ملي كشورشان انجام داده اند.

نماينده EML افزود: ايران داراي بزرگترين استعدادهاي فوتبال درسطح قاره آسيا است وبه نظرمي رسد كه با افزايش رونق اقتصاد فوتبال اين كشور، ايران بتواند درسالهاي آينده به سوي مطرح كردن فوتبال خود درسطح جهان حركت كند.

وي افزود: خوشبختانه اين حركت يعني ايجاد اقتصاد فوتبال وحرفه اي شدن درايران آغازشده ومطمئنا ثمرات آن درآينده قابل لمس خواهد بود.

كريستينا ادامه داد: تا آنجايي كه من درجريان قراردارم، شركت سايوان نيزتلاش گسترده اي را براي برگزاري هرچه باشكوه تر اين بازيها انجام داده است كه نظيرآن را درهيچ جاي آسيا حتي دركشورهاي كره وژاپن هم نمي توان سراغ گرفت.

وي افزود: اين شركت علاوه برتبليغات گسترده وپرداخت هزينه هاي برگزاري براي بازيكنان برترهربازي معادل 500 دلار جايزه نقدي درنظرگرفته است، هزينه اقدامات تيم ملي اردن درايران را پرداخت كرده است وبرنامه هاي متنوعي ازجمله بازديد از مراكزباستاني ايران را براي آنها پيش بيني كرده است كه تمامي اين مسايل نشانگرعلايق اين شركت به فرهنگ وورزش ايران است.

وي سپس به اهميت اين بازيها اشاره كرد وگفت: مقامات بلند پايه كنفدراسيون فوتبال آسيا AFC براي مراسم اختتاميه جام سايوان به ايران مي آيند كه اين مساله نشانگراهميت اين بازي است.

وي درپايان با اشاره به اينكه تعدادي ازشركتهاي آسيايي خواستارجذب نام اين دوره ازبازيها بودند، تصريح كرد: خوشحالم كه اين دوره ازبازيها توسط يك اسپانسرشايسته حمايت مي شود.

گفتني است: شركتهاي هواپيمايي امارات،L.G كره جنوبي، اوپل آلمان ودوشركت كره اي ديگربه همراه شركتهاي داخلي مانند ايران خودرو، هواپيمايي ماهان ومهرام خواهان اخذ امتيازحمايت مالي اين رقابتها بودند كه درنهايت شركت سايوان ايران موفق به اين امر شد.