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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۱

هفته سی و پنجم لالیگا/

شکست سنگین رئال مادرید / فرصت قهرمانی به بارسلونا رسید

شکست سنگین رئال مادرید / فرصت قهرمانی به بارسلونا رسید

تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در آغاز هفته سی و پنجم رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر صفر مقابل والنسیا تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکست تیم فوتبال رئال مادرید به بارسلونا این اجازه را می دهد تا در صورت پیروزی در دیدار فردا مقابل ویارئال در نیوکمپ، برای نوزدهمین بار جام قهرمانی رقابت های لالیگا را بالای سر ببرد.

برای والنسیا در این دیدار خوانما ماتا (29)، دیوید سیلوا (32) و روبن باراخا (68) در ورزشگاه "مستایا" گلزنی کردند تا جایگاه این تیم را در رده چهارم جدول رده بندی تحکیم کنند.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شنبه با نتیجه 3 بر یک مقابل رئال مایورکا پیروز شد. کانوته (33-پنالتی)، فابیانو (60) و ناواس (76) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند و آدوریز در دقیقه 16 تک گل مایورکا را وارد دروازه سویا کرد.

آتلتیک بیلبائو هم در کی دیگر از دیدارهای برگزار شده شنبه شب با تک گل دقیقه 29 مارتینز مقابل رئال بتیس به برتری رسید.

در ادامه این رقابت ها یکشنبه بازی های زیر برگزار می شود:
* آلمریا - اسپورتینگ گیخون
* ختافه - اوساسونا
* مالاگا - راسینگ سانتاندر
* رکرتیوو هوئلوا - دپورتیوو لاکرونا
* وایادولید - نومانسیا
* بارسلونا - ویارئال
* آتلتیکو مادرید - اسپانیول

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 85 امتیاز
2- رئال مادرید 78 امتیاز  (یک بازی بیشتر)
3- سویا 63 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- والنسیا 59 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- اسپورتینگ گیخون 34 امتیاز
19- رکرتیوو هوئلوا 33 امتیاز
20- نومانسیا 31 امتیاز

کد مطلب 875412

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