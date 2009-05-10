رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشغول رایزنی با یک ناشر دولتی افغانستانی که متصدی انتشار کتابهای درسی است هستیم تا کتابهای درسی افغانستان در ایران چاپ شود.

رضایی تاکید کرد: هدف ما این است که بتوانیم روزی همچون کشور هندوستان بسیاری از محصولات چاپی کشورهای دیگر را تولید کنیم، این امر در ایران قابل دستیابی است اما به برنامه‌ریزیهای منطقی و بلندمدت نیاز دارد.

وی گفت: در بیست و دومین نمایشگاه کتاب برنامه‌های خود را معطوف به ایجاد تعامل با ناشران کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه کرده‌ایم که در نتیجه این رایزنیها قرار شد 15 تن از ناشران چینی از برخی از شرکتهای چاپ از جمله شرکت افست ایران که توانمند‌ترین شرکت در صنعت چاپ ماست بازدید کنند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه با افتخار می‌توانیم بگوییم که صنعت چاپ ایران تنها صنعت در ایران است که چینی‌ها نتوانستند در آن رخنه کرده و محصولات خود را وارد بازارهای ما کنند این توانمندی نشان می‌دهد که ما ازظرفیت بالایی در عرصه صادرات محصولات چاپی برخوردارهستیم، اما به رسمیت شناخته نشدن حق کپی رایت در ایران مانع روی آوردن ناشران خارجی به صنعت چاپ ایران شده است.