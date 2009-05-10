به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیران عضو کارگروه مسکن با هدف رفع مشکلات و ایرادات موجود در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اقدام به اصلاح این آییننامه کردند.
بر اساس تبصره اضافه شده به ماده (59) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگاه اعضای هیئت مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط مندرج در این آییننامه را از دست دهند، فاقد صلاحیت ادامه عضویت در هیئت مدیره میشوند. عضویت افراد در هیئت مدیره حداکثر در دو دوره متوالی امکانپذیر خواهد بود و انتخاب مجدد افراد پس از سپری شدن یک دوره بلامانع خواهد بود.
همچنین با تصویب کارگروه مسکن، مواد 60 و 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح شد که بر اساس آن، تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان است که به شرح زیر تعیین میشود:
از 50 تا 2000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (7) نفر
از 2001 تا 5000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (9) نفر
از 5001 تا 10000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (11) نفر
از 10001 تا 20000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (13) نفر
از 20001 تا 150000 ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (15) نفر
از 150001 نفر به بالا ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (25) نفر
هیئت مدیره در هر یک از رشتههای اصلی یک عضو علیالبدل خواهد داشت و در مواقعی که جایگزینی عضو علیالبدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشتههای مربوط به تعداد کافی عضو علیالبدل با اولویت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشته (قبل از تعیین علیالبدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط بدون توجه به رشته یا گروه به ترتیب از اعضای علیالبدل موجود که حائز اکثریت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرایط نیز باشند، انتخاب صورت میگیرد. مدت عضویت اعضای علیالبدل در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت همان دوره خواهد بود.
در تمامی موارد اعضای هر یک از رشتههای اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد. ضمنا چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشتهای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشتههای آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهدن شد و اگر در هیچ یک از رشتههای یک گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، برای تامین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشتهها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آرا انتخاب خواهند شد.
با اصلاح ماده 62 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برای انجام انتخابات هیئت مدیره، هیئت اجرایی انتخابات مرکب از 3 تا 7 عضو نظام مهندسی استان با حداقل 7 سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیئت اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا 2هزار عضو دارند 3 تا 5 نفر نفر و تا 5هزار عضو 5 تا 7نفر و بیش از آن 7نفر خواهد بود.
بر اساس مصوبه کارگروه مسکن درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همچنین وظایف مندرج در ماده 66 این آییننامه همچون استعلام شرایط داوطلبان به جای «هیئت اجرایی انتخابات» به «رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان» واگذار شد.
بر این اساس، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، از ادارات کل اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی استان استعلام و نتایج را به هیئت اجرایی ارائه نماید.
با اصلاح ماده 71 نیز مقرر شد هیئت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل میشود در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. بعلاوه، رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.
چنانچه آرای مأخوذه در مورد هر یک از اعضای هیئت رئیسه مساوی باشد عضو مربوط به قید قرعه انتخاب میشود و یا چنانچه در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیئت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف یک ماه توافق حاصل نشود هیئت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید، شورای مزبور مکلف است ظرف یک ماه عضو یا اعضای مورد نظر را از بین اعضای هیدت مدیره تعیین و معرفی نماید.
ماده 72 اصلاحات آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بدین شرح اصلاح شد که جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی سه بار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت مییابد. تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر. خصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد و اسامی غایبین ذیل آن ذکر میشود.
تبصره 1ـ چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجچه و به تشخیص شورای مرکزی غیبت نمایند مستعفی شناخته میشوند و عضو علیالبدل جایگزین آنها خواهد شد.
تبصره ـ در صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علیالبدل جایگزین آنها خواهد شد.
"تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره به اعتبار عضویت در هیئت مدیره "نظام مهندسی استان" در شوراها، کمیسیونها، کارگروهها و امثال آن عضویت داشته باشند، در صورت خروج از عضویت هیئت مدیره به هر دلیل، عضویت ایشان در نهادها مذکور نیز منتفی میشود.
تبصره 4- در مواقعی که هنگام جایگزینی عضو علیالبدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشتههای مربوط به تعداد کافی عضو علیالبدل در همان رشته یا گروه نباشد و تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهارم پنجم اعضای اصلی کمتر نباشد، هیئت مدیره از چهارپنجم کل اعضای اصلی کمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات برای تکمیل تعداد اعضای اصلی و علیالبدل برای مدت باقیمانده دوره اقدام خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 14/2/1388 به تایید رئیسجمهوری رسیده و در تاریخ 16/2/1388 از سوی معاون اول رئیس جمهور امضا و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
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