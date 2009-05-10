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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۷

دستورالعمل برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) به مساجد ابلاغ شد

دستورالعمل برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) به مساجد ابلاغ شد

دستورالعمل مرکز رسیدگی به امور مساجد به منظور برگزاری شایسته مراسم بیستمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به ائمه جماعات ابلاغ شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دستورالعمل مواردی به منظور برگزاری باشکوه مراسم سالگرد امام مورد تأکید قرار گرفته اند .

تشکیل ستاد مردمی برگزاری مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد حضرت امام (ره) در مسجد، برگزاری نمایشگاه، مراسم و یا سایر فعالیتهایی که می تواند آرمانها و منویات آن امام را برای نسل جوان تبیین نماید و برگزاری مسابقه های فرهنگی حول سیره اندیشه امام در بین نمازگزاران مساجد از جمله این موارد هستند .

تهیه پارچه نوشته و نصب مقابل درب ورودی مساجد و معابر منتهی به مسجد، همکاری در توزیع اقلام فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام(ره) و حضور در مراسم ملی گرامیداشت حضرت امام (ره) در شهرها به همراه نمازگزاران از دیگر مواردی است که مرکز رسیدگی به امور مساجد آنها را مورد تأکید قرار داده است .

کد مطلب 875430

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