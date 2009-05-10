دستورالعمل برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) به مساجد ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دستورالعمل مواردی به منظور برگزاری باشکوه مراسم سالگرد امام مورد تأکید قرار گرفته اند .

تشکیل ستاد مردمی برگزاری مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد حضرت امام (ره) در مسجد، برگزاری نمایشگاه، مراسم و یا سایر فعالیتهایی که می تواند آرمانها و منویات آن امام را برای نسل جوان تبیین نماید و برگزاری مسابقه های فرهنگی حول سیره اندیشه امام در بین نمازگزاران مساجد از جمله این موارد هستند .

تهیه پارچه نوشته و نصب مقابل درب ورودی مساجد و معابر منتهی به مسجد، همکاری در توزیع اقلام فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام(ره) و حضور در مراسم ملی گرامیداشت حضرت امام (ره) در شهرها به همراه نمازگزاران از دیگر مواردی است که مرکز رسیدگی به امور مساجد آنها را مورد تأکید قرار داده است .