نقاشیهای دیواری سطح شهر تهران برای نشاط شهروندان است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: سازمان زیباسازی امسال در نظر دارد دیوارهای بتنی و زمخت بزرگراههای تهران را که روح شهروندان را آزار می دهد را با طرحهای گرافیکی یا نقاشی بپوشانند.

دکتر حجت الله ملاصالحی با اشاره به اینکه نقاشی روح شهروندان را تلطیف می کند: یکی دیگر از ابزارهای نشاط آور شهروندان آثار حجمی است.اما تعداد آثار حجمی و مجسمه های شهر تهران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بسیار کم است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درباره دلایل کم بودن آثار حجمی تهران بیان کرد: یکی از علل نبود آثار حجمی در تهران کمبود مجسمه ساز حرفه ای و متبحر بوده در نتیجه دانش مجسمه سازی محدود می شود.

ملاصالحی ادامه داد: از سوی زمان کمی از صدور مجوز بناهای حجمی در سطح شهر تهران می گذرد و در این زمان اندک تنها چند اثر حجمی مناسبتی در تهران نصب شده است.