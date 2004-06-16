268 ميليارد ريال تسهيلات براي اجراي طرحهاي صنايع الكترونيك پرداخت شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ضمانت نامه هاي صادره اين صندوق تا پايان ارديبهشت ماه سالجاري تعداد 45 فقره به مبلغ 88 ميليارد ريال است كه از اين ميزان 22 ضمانت نامه به مبلغ 8/35 ميليارد ريال در جريان مي باشد.



همچنين از ابتداي فعاليت صندوق تاكنون حدود 150 ميليارد ريال از تسهيلات مذكور توسط مشتريان باز پرداخت شده است.



انجام مذاكرات با شركت هاي مختلف بيمه براي انجام پوشش بيمه اي طرحها در سال 83 ، طراحي ساختار جديد تصميم گيري در خصوص اعطاي تسهيلات و همكاري با مركز صنايع نوين و طرح ارتقاي سطح فناوري به منظور تحقق اهداف وزارت صنايع و معادن از ديگر فعاليتهاي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك است.

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