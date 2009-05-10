پرونده همکاری قلعه نویی با استقلال بسته شد/ آغاز مذاکره با گزینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال عصر شنبه اعلام کرد: « با وجود اظهارات مختلف امیر قلعه نویی در هفته گذشته مبنی بر اینکه « پای میز مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال نمی نشینم، من استانداردهای خودم را دارم و هیچ کس نمی تواند برای من شرط بگذارد» ، باشگاه استقلال تا پایان ساعت اداری امروز آماده مذاکره با قلعه نویی به عنوان گزینه اول سرمربیگری برای فصل آینده این تیم بود اما به دلیل حاضر نشدن قلعه نویی در شرایط مذاکره و مطرح کردن شروط طرفین، پرونده همکاری باشگاه استقلال و امیر قلعه نویی برای فصل آینده بسته شد.

لازم به یادآوری است که باشگاه استقلال به دلیل شرایط زمانی و فرصت باقیمانده، پایان ساعت اداری روز شنبه را به عنوان پایان یک دوره زمانی چند هفته ای برای امیر قلعه نویی درنظر گرفته بود. برای امیرقلعه نویی، آرزوی موفقیت روزافزون را از خدای متعال خواستاریم.»

باشگاه استقلال قبل از این اعلام کرده بود در صورتیکه امیرقلعه نویی تمایلی برای ادامه همکاری با استقلال نداشته باشد، این باشگاه مذاکره با گزینه های دیگر را آغاز خواهد کرد.