  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۰

پرونده همکاری قلعه نویی با استقلال بسته شد/ آغاز مذاکره با گزینه ها

پرونده همکاری قلعه نویی با استقلال بسته شد/ آغاز مذاکره با گزینه ها

به دلیل حاضرنشدن امیر قلعه نویی در شرایط مذاکره با باشگاه استقلال تا پایان ساعت اداری روز شنبه از صبح یکشنبه این باشگاه مذاکره با گزینه های مختلف را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال عصر شنبه اعلام کرد: « با وجود اظهارات مختلف امیر قلعه نویی در هفته گذشته مبنی بر اینکه « پای میز مذاکره با مسئولان باشگاه استقلال نمی نشینم، من استانداردهای خودم را دارم و هیچ کس نمی تواند برای من شرط بگذارد» ، باشگاه استقلال تا پایان ساعت اداری امروز آماده مذاکره با قلعه نویی به عنوان گزینه اول سرمربیگری برای فصل آینده این تیم بود اما به دلیل حاضر نشدن قلعه نویی در شرایط مذاکره و مطرح کردن شروط طرفین، پرونده همکاری باشگاه استقلال و امیر قلعه نویی برای فصل آینده بسته شد.

لازم به یادآوری است که باشگاه استقلال به دلیل شرایط زمانی و فرصت باقیمانده، پایان ساعت اداری روز شنبه را به عنوان پایان یک دوره زمانی چند هفته ای برای امیر قلعه نویی درنظر گرفته بود. برای امیرقلعه نویی، آرزوی موفقیت روزافزون را از خدای متعال خواستاریم.»

باشگاه استقلال قبل از این اعلام کرده بود در صورتیکه امیرقلعه نویی تمایلی برای ادامه همکاری با استقلال نداشته باشد، این باشگاه مذاکره با گزینه های دیگر را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 875454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها