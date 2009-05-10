ایران و فلسطین مهمترین محور مذاکرات نتانیاهو در آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "بنیامین نتانیاهو" در تاریخ 18 می ( 28 اردیبهشت ) به آمریکا می رود و در این حال اسرائیل سعی می کند با لابیِ گسترده خود در ساختار قدرت امریکا موجب شود تا فشار کاخ سفید به ایران بیشتر شود .

واشنگتن پست خاطر نشان کرد : اسرائیل دوست دارد امریکا ، با وجود اینکه ایران اِن پی تی را امضا کرده از فعالیت هسته ای این کشور جلوگیری کند ولی خودش بدون پیوستن به اِن پی تی زرادخانه ی هسته ای بزرگتری ایجاد کند.

این روزنامه در ادامه به مسئله تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه برای پایان دادن به مناقشه رژیم صهیونیستی با گروه های فلسطینی و همچنین روابط حماس با ایران اشاره کرد ودر این باره به نقل از "دانیل آیالون "، معاون وزیر خارجه و عضو پارلمان اسرائیل و سفیر سابق این رژیم در آمریکا، نوشت : "اگر خواهان پیشرفت هستیم، این یک وضعیت بحرانی است. اگر خواهان یک روند سیاسی واقعی با فلسطینیان هستیم در این صورت نمی ‌توانید اجازه دهید ایران آنرا را تضعیف یا تخریب کنند. "

این روزنامه در ادامه موضع‌ گیریهای اخیر تل ‌آویو را چالشی برای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده و می ‌نویسد : اوباما در مورد کشور شدن فلسطین، که یک هدف کلیدی سیاست خارجی آمریکاست، پیشرفت سریعی صورت داده است.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، نوشت: ما مجبوریم کاملا مراقب باشیم که شما چگونه به این نوع ارتباط نزدیک می شوید. ما با ایران معامله می کنیم زیرا از سوی دیگر رفتارهایی صورت می گیرند که عمیقا مشکل ساز هستند. ما این کار را بدون توجه به مسائل دیگر انجام خواهیم داد. به همین ترتیب، مساله فلسطین مساله ‌ای است که بوضوح یک توافق بزرگ را در منطقه می ‌طلبد. "

واشنگتن پست در پایان می نویسد : در حالی که مقامات اسرائیل از دیر باز نگرانی ‌هایی را در مورد ایران ابراز کرده اند، نتانیاهو تهدید تهران را چنان حاد می پندارد که سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان را بر اساس این مساله شکل می‌ دهد. درحقیقت این یک تغییر رویکرد است که موضوع کشور فلسطینی را به حل یک مساله بین المللی و منطقه ‌ای پیچیده موکول می کند.