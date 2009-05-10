هزار واحد مسکونی برای خانواده های تحت حمایت احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری صبح یکشنبه در مراسم آغاز ساخت این واحدها افزود: مساحت تقریبی واحدهای احداثی بیش از 50 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: این واحدها با رعایت کلیه نکات ایمنی برای امر ساخت و ساز مسکن بخصوص رعایت آیین نامه 2800 احداث می گردد.
پورجعفری افزود: 626 واحد به متراژ 31 هزار و 300 متر مربع نیز در سال 87 با اعتباری بالغ بر40 میلیارد ریال از محل اعتبارات در اقصی نقاط روستاهای استان احداث و تحویل خانواده های تحت حمایت این نهاد شده است.
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