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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

در سال جاری؛

هزار واحد مسکونی برای خانواده های تحت حمایت احداث می شود

هزار واحد مسکونی برای خانواده های تحت حمایت احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: این نهاد در راستای تامین مسکن مناسب و مقاوم برای خانواده های تحت حمایت اقدام به احداث هزار واحد مسکونی از محل اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی در روستاهای مختلف استان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری صبح یکشنبه در مراسم آغاز ساخت این واحدها افزود: مساحت تقریبی واحدهای احداثی بیش از 50 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: این واحدها با رعایت کلیه نکات ایمنی برای امر ساخت و ساز مسکن بخصوص رعایت آیین نامه 2800 احداث می گردد.

پورجعفری افزود: 626 واحد به متراژ 31 هزار و 300 متر مربع نیز در سال 87 با اعتباری بالغ بر40 میلیارد ریال از محل اعتبارات در اقصی نقاط روستاهای استان احداث و تحویل خانواده های تحت حمایت این نهاد شده است.

کد مطلب 875461

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