هزار واحد مسکونی برای خانواده های تحت حمایت احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: این نهاد در راستای تامین مسکن مناسب و مقاوم برای خانواده های تحت حمایت اقدام به احداث هزار واحد مسکونی از محل اعتبارات بهسازی و مقاوم سازی در روستاهای مختلف استان می کند.