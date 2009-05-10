بحران بیکاری در فرانسه / 70 هزار بازنشسته در صف های بدون جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر ، کاخ الیزه در بیانیه ای اعلام کرد حدود 35 هزار فرصت شغلی دولتی در سال آینده میلادی در این کشور حذف خواهند شد. دولت فرانسه علت این کار را عدم اختصاص بودجه ای برای این مسئله عنوان کرده است.

قابل ذکر است که در حال حاضر نیز بجای نیمی از افرادی که در مشاغل دولتی فرانسه بازنشسته می شوند، شخصی جایگزین آنها نمی شود.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی دولت فرانسه ،‌ تا سال آینده میلادی حدود 70 هزار نفر از کارکنان دولت در این کشور بازنشسته خواهند شد.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قصد دارد با این شیوه و عدم بکار گیری نیروهای جوان در هزینه های دولتی صرفه جویی کند. مبالغ صرفه جویی شده قرار است به حساب دیگر کارکنان دولت ریخته شود.

این شیوه های راهبردی در شرایطی به اجرا گذاشته می شوند که قیام های جدید مردمی در فرانسه نیز به علائم نگران کننده در این کشور منجر شده اند.

شماری از کارگران خشمگین فرانسوی در چند هفته گذشته روسای خود را به گروگان گرفته اند و به شمار دیگری از آنان تخم مرغ پرتاب و یک ساختمان دولتی را نابود کردند و کابوس نا آرامی های اجتماعی را که به سقوط شماری از دولت های سابق منجر شده، زنده کرده اند.

"دومینیک دو ویلپن" نخست وزیر سابق فرانسه که دولتش به علت اغتشاشات سال 2005 میلادی و اعتراضات خیابانی بر سر قراردادهای کاری به شدت لطمه دید، به تازگی گفته است: خطر بروز قیام در فرانسه وجود دارد.

از سوی دیگر ، بحران مالی و خبرهای روزانه درباره اوضاع نابسامان شرکتها و بانکها و تعطیلی کارخانجات، به تردیدها در فرانسه دامن زده است.

رئیس جمهوری فرانسه میلیاردها دلار برای مبارزه با بحران مالی تزریق کرده است و این درحالی است که حدود 500 هزار نفر فرانسوی در سال گذشته میلادی به فهرست افراد بیکار اضافه شده اند. سارکوزی اخیرا بر بازیافتن اعتماد دوباره برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران تاکید کرده بود.