آموزشکده گردشگری کلیبر از مهرماه دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور صبح یکشنبه در آیین افتتاح این آموزشکده افزود: مجوز تاسیس آموزشکده گردشگری کلیبر با پیگیری های انجام شده از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و زیر نظر دانشگاه تبریز صادر شده و از مهرماه امسال دانشجو می پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: این آموزشکده در سه رشته گردشگری، منابع طبیعی و باستانشناسی با ظرفیت پذیرش120 دانشجو فعالیت خود را آغاز می کند.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان راه اندازی این آموزشکده را در جهت تامین و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده و فنی در حوزه گردشگری موجب توسعه و رونق صنعت گردشگری در استان به خصوص منطقه گردشگری ارسباران ارزیابی کرد.

ارسلان فتحی پور منطقه ارسباران در آذربایجان شرقی را یکی از سحرانگیزترین مناطق کشور و جلوه گاه شکوه طبیعت در ایران اسلامی ذکر کرد و افزود: ارسباران با چشم اندازی زیبا و کوههای سر به فلک کشیده با وجود برخی کم لطفی ها سالهای متمادی بافت طبیعی خود را حفظ کرده و چهره استوارش را برای همیشه تاریخ ماندگار کرده است.

این نماینده مجلس، منطقه ارسباران را با تمامی جذابیتها و استعدادهای بالقوه در بخش گردشگری نیازمند توجه بیشتر و تقویت زیرساختهای آن در این زمینه دانست و اظهار امیدواری کرد: با مشارکت و سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در این بخش شاهد رونق اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش این صنعت در منطقه ارسباران باشیم.

نائب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان در پایان توسعه منطقه آزاد تجاری ارس تا منطقه خداآفرین را نیز یکی از آیتمهای توسعه منطقه برشمرد و افزود: مسئولان شهرستان کلیبر و منطقه آزاد ارس آماده ارائه هرگونه خدمات و ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری هستند.

در ادامه این آیین سید محمدتقی علوی رئیس دانشگاه تبریز، توسعه واحدهای اقماری ‌دانشگاه تبریز، به خصوص در مناطق محروم را از اولویتهای این دانشگاه برشمرد و افزود: ایجاد دانشگاه و موسسات آموزشی در مناطق محروم، بارزترین مصداق و مشخصه نوآوری و شکوفایی است که رشد سریع آن منطقه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به همراه دارد.

شهرستان کلـیبر با 93 هزار نفر جمعیت در فاصله 165 کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.