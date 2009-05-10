جزئیات جدید از شکنجه زندانیان توسط سیا/ بیخوابی مظنونین به مدت11روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، هر چند در گذشته اعلام شده بود که بیخوابی یکی از معمول ترین شکنجه های بوده که توسط ماموران سیا علیه زندانیان اعمال می شده اما انتشار این مطلب که برخی زندانیان به مدت 11 روز بیدار نگه داشته می شدند موجب تعجب اغلب کارشناسان شده است.

به نوشته این روزنامه سازمان سیا در دوره رئیس جمهوریجرج بوش شکنجه محرومیت از خواب را دستکم در مورد بیش از 25مظنون بازداشت شده، اجرا کرد.

بر اساس این گزارش، در یک مورد به سیا اجازه داد ه شد تا زندانیان را حتی به مدت 11روز از خواب محروم کنند، اما این مدت اندکی بعد به یک هفته کاهش یافت.

به نوشته این روزنامه، محرومیت از خواب از مهمترین بخش های برنامه بازجویی های سیا بود که برای از پا درآوردن و درهم شکستن روحیه دهها مظنون بازداشت شده مورد استفاده قرار می گرفت.

گرچه روش یاد شده از موارد ممنوع شده براساس دستور ماه ژانویه "باراک اوباما" رئیس جمهوری امریکاست، اما یک نیروی ویژه هم اکنون نیز در حال بازبینی امکان استفاده مجدد از آن در کنار دیگر روش های بازجویی است.

این نشریه افزود که یادداشت های منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا در ماه گذشته نشان می دهد که عوامل سیا هنگام اجرای شکنجه محرومیت از خواب بر روی زندانی، وی را گاه تا چند روز با دست و پای زنجیر شده مجبور به ایستادن می کردند.

بر اساس این گزارش، پاهای زندانیان که ازغذا خوردن نیز محروم می شدند، به زمین و دستان آنها نیز در نزدیکی چانه شان به زنجیر کشیده می شد و بدین ترتیب، هرگاه به خواب می رفتند و از حال تعادل خارج می شدند، زنجیرهای دست و پاهایشان آنها را در همان حال ایستاده نگه می داشتند.

بر همین اساس، در گزارش جدید سنای آمریکا نیز اعلام شده که مقامات ارشد آمریکا در پشت اجرای روشهای خشونت آمیز بازجویی در گوانتانامو، عراق و افغانستان بوده ‌اند.

این گزارش که در 261 صفحه‌ تنظیم شده از سوی کمیته سرویسهای نظامی سنای آمریکا به ریاست "کارل لوین" منتشر شده و احتمال دارد مشاجرات حال حاضر بر سر روشهای شکنجه عوامل سیا را تشدید نماید.

این کمیته تحقیقات خود را در دسامبر سال 2008 به پایان رساند، اما در طول روند علنی سازی شکنجه‌های غیر قانونی سیا اعلام نشد.

گزارش ذکر شده حاصل تحقیقات این کمیته در مورد رفتار با زندانیان جنگ علیه تروریسم است.