24 سپتامبر در ایالت هاوایی آمریکا "روز اسلام" نام گرفت

"روز اسلام" در ایالت هاوایی آمریکا به رسمیت شناخته شد

مجلس سنای ایالت هاوایی در آمریکا به اتفاق اکثریت آرا لایحه‌ای را تصوب و به رغم مخالفت معدودی از قانونگذاران روزی را به نام "اسلام" نامگذاری کرد.

به موجب این قانون تازه تصویب شده با روز 24 سپتامبر(2 مهر) روز اسلام نامگذاری شده است.

این لایحه با هدف به رسیمت شناختن سهم غنی دینی، علمی، فرهنگی و هنری اسلام و جهان اسلام تصویب شده و خواستار برگزاری هیچ جشن سازمان یافته یا صرف هزینه هایی برای آن نشده است.

سنتاتور ویل اسپارو از اعضای دموکرات سنا در اوهایو گفت: ما ایالت تساهل هستیم و مردم پیرو اعتقادات مختلف را درک می کنیم. ممکن است با هر حرکت و یا هر حالتی موافق نباشیم اما بی تفاوتی و تأکید برموارد منفی در رابطه با مسلمانان اهانتی به مؤمنانی است که مطیع قانون بوده و شهروند جهان محسوب می شوند.

حضور فعالانه زنان مسلمان مالاوی در جامعه به منظور رفع باورهای نادرست

تعداد بی‌سابقه‌ای از زنان مسلمان مالاوی وارد عرصه سیاسی شده و خواستار رقابت در انتخابات پارلمانی این کشور هستند، فعالیتهایی که بسیاری از آنها از آن به عنوان فرصتی برای تغییر باورهای نادرست درباره حقوق زنان در اسلام یاد می‌کنند.

عایشه مامبو یکی از نامزدهای انتخابات 19 می گفت: تلاش می کنیم ثابت کنیم دین ما را از شرکت در فعالیتهایی که بر زندگی ما تأثیر می گذارد و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم باز نداشته است.

حدود 8/5 میلیون مالاویایی در چهارمین انتخابات دموکراتیک و چند حزبی این کشور که از سال 1994 آغاز شده شرکت خواهند کرد. حدود 1151 نامزد انتخاباتی از جمله 120 زن در این انتخابات به رقابت می پردازند. این تعداد حدنصاب تازه ای برای حضور زنان در انتخابات مالاوی است.

در سه انتخابات قبلی که طی سالهای 1994 ، 1999 و 2004 برگزار شده است تنها 6 زن مسلمان برای انتخابات پارلمانی شرکت کردند و در تمام آنها پنج نفر از زنان مسلمان به مجمع ملی راه یافتند.

لیلیان پاتل از سیاستمداران کهنه کار و رئیس سابق سازمان کمیته زنان در پارلمان که اخیرا منحل شده از شرکت این تعداد از زنان مسلمان در انتخابات ابراز مسرت کرد.

پاتل، نماینده پارلمانی مسیحی طی 15 سال گذشته از منطقه منگوچی بوده که بالاترین تعداد مسلمان در کشور را دارد، روند جدید را پیشرفتی از زمان استقلال مالاوی در سال 1964 دانست و گفت: زنان مسلمان در آن دوران برای شرکت در عرصه سیاست فعال نبودند اما این تحولات نقطه عطفی برای کشور رقم زده است.

عایشه مامبو که به عنوان مجری رادیو نیز فعالیت می کند در ادامه اظهارات خود گفت: در مالاوی زنان به عنوان افرادی بی سواد، نا آگاه و افرادی که هیچ توانایی در توسعه ملی ندارند در نظر گرفته می شوند، اما ما می خواهیم امسال از طریق انتخابات عمومی این طرز تفکر را تغییر دهیم.

در نظر بسیاری از زنان مسلمان که در این انتخابات شرکت کرده اند، رأی گیری و حضور آنها می تواند باورهای نادرست را درباره اسلام و جایگاه زنان تغییر دهد.

الحاج یوسف کانیامولا رئیس انجمن اسلامی مالاوی گفت: شواهد بسیاری در رابطه با سهم زنان در کشور وجود دارد و آنها در موقعیتهای تصمیم گیری مهمی قرار دارند.

تصمیم زنان مسلمان برای شرکت در انتخابات پارلمانی با استقبال رأی دهندگان مسلمان در این کشور آفریقای جنوبی همراه شد. شیخ یاسین قاسم از مسلمانانی که روز 19 می در انتخابات شرکت می کند گفت: ما از زنان مسلمان در این انتخابات حمایت می کنیم. وی اعتقاد دارد که زنان مسلمان می توانند کمکهای مؤثری برای جوامع خود در رابطه با موضوعات بسیاری چون فقر، بی سوادی و خشونت باشند.

نه تنها مسلمانان بلکه برخی رأی دهندگان مسیحی نیز می خواهند زنان مسلمان در این میان از فرصت مناسبی برخوردار باشند. کشیش چیموموه جیا از کلیسای پنطیکاستی این کشور گفت: مالاوی کشوری سکولار است اما اعضای پارلمان را مسلمانان و مسیحیان تشکیل داده اند.

اسلام دومین دین بزرگ مالاوی پس از مسیحیت است، براساس آمار رسمی حدود 12 درصد از جمعیت را تشکیل داده اند اما سازمانهای اسلامی این تعداد را تا 40 درصد اعلام کرده اند.

نمازخانه مسلمانان شهر سلیما در مالت تعطیل شد

گروهی از مسلمانان مالت با در دست داشتن سجاده‌های خود در اعتراض به تعطیل شدن مسجد شهر سلیما راهپیمایی کردند.

بدر زینا از رهبران مسلمان گفت: ما تنها می خواهیم خداوند را ستایش کنیم. ما برای تظاهرات یا خشونت گردهم جمع نشده ایم بلکه می خواهیم حق بنیادین خود را برای اقامه نمازهای جماعت مورد تأکید قرار دهیم.

مسلمانان مالت خواستار گشایش درهای خانه ای شدند که از آن به عنوان نمازخانه استفاده می کردند. درهای این خانه توسط مقامات محیط زیست طراحی شهری با اشاره نداشتن مجوز بسته شد .

این درحالی است که مسلمانان اظهار می دارند نیایش کردن مجوز لازم ندارد، اما پیش از این نیز درهای یک نمازخانه دیگر به روی مسلمانان بسته شده است.

در این میان بسیاری از مردم مالت از حق مسلمانان برای اقامه نماز حمایت کردند.

جمهوری مالت کشوری در جنوب اروپا و مرکز دریای مدیترانه است. این کشور از مجمع‌الجزایر کوچکی تشکیل شده است. آمار رسمی از تعداد مسلمانان مالت منتشر نشده اما این کشور جزیره ای حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

مسجد شهر لانکشایر بریتانیا سال 2011 به بهره‌برداری می‌رسد

رهبران مسلمان شهر برنلی در لانکشایر بریتانیا اعلام کردند به رغم فقدان بودجه و دشواری در گرفتن وام، مسجد این شهر به زودی تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شود.

کارهای ساختمانی این مسجد در سال 2003 آغاز شد و بودجه آن به طور کامل از راه کمکهای مردمی جوامع محلی تأمین شده است، اما به رغم بحران اقتصادی که شرایط وام گرفتن را دشوار کرده و بر درآمد مردم هم تأثیر گذاشته این مسجد تا سال 2011 به بهره برداری خواهد رسید.

مظاهر علی یکی از مدیران این پروژه گفت: پیشرفت کل پروژه به کمکهای مالی مردم بستگی دارد اما از آنجا که ما کار خود را روی یک قطعه زمین متروکه آغاز کردیم تا کنون هم پیشرفت خوبی داشتیم، با شرایط کنونی نیازمند زمان هستیم تا مسجد به بهره برداری برسد.

هفته گذشته نیز گنبد 100 هزار پوندی روی این مسجد نصب شد و ساکنان مسلمان اطراف این مسجد برای تماشای این منظره که آن را افتخار آمیز توصیف کردند گردهم جمع شدند.

رهبران مسلمان فیلیپین نسبت به توزیع قرآن تحریف‌ شده هشدار دادند

جبهه آزادی اسلامی فیلیپین نسبت به قرآن تحریف شده‌ای که از سوی دو ناشر آمریکایی منتشر شده و در حال حاضر در بازار کتاب خاورمیانه توزیع می‌شود هشدار داد.

این قرآن تقلبی و تحریف شده از سوی دو انتشارات واین پرس و امگا 2001 منتشر شده و اکنون این قرآن تحریف شده بازار خاورمیانه و کشورهای اسلامی را هدف گرفته است.

جبهه آزادی اسلامی فیلیپین اعلام کرد: قرآن پس از طی بیش از 1400 سال تحریف نشده باقی مانده و برخلاف انجیل هیچ نسخه دیگری هم ندارد، گرچه ترجمه های بسیاری از آن موجود است.

تمام ترجمه های قرآن دربرگیرنده 114 سوره است اما این قرآن تحریف شده که با نام "فرقان الحق" توزیع می شود دربرگیرنده 77 سوره است و به جای آن که هر سوره با بسم الله الرحمان رحم شروع شود با جمله ای طولانی تر آغاز شده که اعتقاد " تثلیث" مسیحیان را نیز دربرگرفته است.

فرقان الحق در 366 صفحه به زبانهای انگلیسی و عربی منتشر شده و براساس بیانیه جبهه آزادی اسلامی فیلیپین بسیاری از آیات و سوره های آن با اعتقادات اسلامی منافات دارد و آنطور که به نظر می رسد غربیها با دانش ناقصی که از عبارت ، واژه ها و تعالیم اسلامی دارند آن را به رشته تحریر در آورده اند.