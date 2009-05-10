کتابت یکی از بزرگترین قرآنهای عربستان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدینه، بیش از 30 دانشجوی عربستانی کتابت بزرگترین قرآن این کشور را به پایان رساندند.

این دانشجویان از عناصر زیبایی برای کتابت قرآن استفاده کردند و کتابت آن حدود دو ماه طول کشید.

عبدالرحمان امجد استاد قرآن و علوم قرآنی و محقق تاریخ قرآن و میراث اسلامی جده عربستان اظهار داشت: طرح کتابت قرآن از سوی دانشجویان با هدف استفاده از بهترین خط برای قرآن کریم و کسب مهارتهای هنری خاص در خط اسلامی بوده است.

این محقق تاریخ قرآن در ادامه گفت: با توجه به زیبایی و ویژگیهایی که در این قرآن وجود دارد، در آینده ای نزدیک، پس از گذراندن مراحل مختلف، این قرآن به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هدیه می شود.

بیشتر دانشجویانی که کتابت قرآن را انجام داده اند حافظ و یا قاری قرآن بوده اند که دوره های آموزشی خط را پیش از این دیده بودند. آنها تمایل بسیاری برای شرکت در این طرح داشتند که طی گذراندن آزمونهای متعدد