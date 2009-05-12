اختلافات فرهنگی و مشکلات اقتصادی مهمترین عوامل طلاق در کشور

مهیندخت داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل وقوع پدیده طلاق در کشور گفت : بررسیها نشان می دهد که اختلافات فرهنگی، مسائل اقتصادی ، اعتیاد و مسائل اخلاقی جزء بیشترین دلایل وقوع طلاق در کشور است.

پیش از این مسائل اخلاقی به عنوان اصلی ترین علت وقوع طلاق در برخی مجتمعهای قضائی خانواده اعلام شده بود. با این همه کارشناسان اجتماعی معتقدند با فزونی گرفتن مشکلات اقتصادی و افزایش اختلافاتی که ریشه در مسائل فرهنگی دارند،پدیده طلاق در میان خانواده ها شیوع یافته است.

در همین رابطه مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران چندی پیش نسبت به بروز بحران طلاق در استان تهران، هشدار داده بود و به نظر می رسد با توجه به آمار جدیدی که از سوی معاونت پژوهشی مرکز مطالعات جمعتی آسیا واقیانوسیه اعلام شده است ، روند افزایشی طلاق همچنان ادامه دارد.

به گفته دکتر شهلا کاظمی پور ، میانگین طلاق در کشور در مقابل هر 100 نفر در سال 85 ، 3/22 درصد بوده است. یعنی در ازای هر 100 ازدواجی که در استان تهران صورت گرفته 3/22 طلاق رخ داده است.

معاون مجتمع قضائی خانواده در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر ، به اختلافات فرهنگی میان زوجین به عنوان یکی از دلایل شکل گیری مشکلات خانوادگی در میان زوجین اشاره کرد و گفت : اختلاف در زوجینی که از دو فرهنگ مختلف هستند به سرعت نمایان می شود و در اغلب موارد اختلافات این زوجین به طلاق ختم می شود. از سوی دیگر برخی جوانان بدون اینکه درک درستی از زندگی مشترک پیدا کنند اقدام به تشکیل خانواده می کنند.

داوودی ، درباره آمار اعلام شده در خصوص افزایش آمار طلاق در کشور گفت : بررسی این امر منوط به در نظر گرفتن افزایش جمعیت کشور است. بنابراین اعلام آمار در این باره نیاز به ارزیابی دقیق دارد.