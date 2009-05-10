تشکیل جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 با حضور لاریجانی

حمیدرضا فولادگر که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: دیدار روز دوشنبه که ساعت 15 برگزار می شود ، نخستین جلسه کمیسیون اصل 44 بعد از انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون است.

نماینده اصفهان افزود: در جلسه روز دوشنبه که با حضور لاریجانی تشکیل خواهد شد پیرامون خط مشی و راهبردهای کمیسیون اصل 44 تبادل نظر می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسات خود در آغاز سال جاری در پی تاخیر چند ساله دولت در ارائه گزارش از عملکرد خود در اجرای اصل 44 قانون اساسی به ایجاد کمیسیونی ویژه برای نظارت بر اجرای این اصل رای دادند .

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی رای قاطع نمایندگان به تشکیل این کمیسیون گفته بود : مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که از نحوه اجرای این قانون راضی نیستند، بنابراین تشکیل کمیسیون ویژه یکی از راه های نظارت بر روند اجرای این قانون است و با تصویب قانون کار تمام نشده است.