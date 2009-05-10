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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

امامزاده های کرج معطر می شوند

امامزاده های کرج معطر می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج از معطرسازی امامزاده های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح معطرسازی امامزاده ها با هدف تکریم زائران انجام می شود و طی آن قرار است در سال جاری امامزاده های اصلی و پر زائر کرج معطرسازی شوند.

وی ادامه داد: این امر در مورد امامزاده سلیمان (ع) اشتهارد، امامزاده سپهسالار (ع) روستای تکیه سپهسالار بخش آسارا و امامزادگان محمد (ع)، طاهر (ع)، عبدالله (ع) و حسن (ع) کرج انجام شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج افزود: پیش از این معطرسازی در تعدادی از امامزاده های یاد شده صورت می گرفت اما به صورت دائمی استفاده نمی شد و قرار است در سال جاری به صورت سازمان یافته تر مورد استفاده قرار گیرد.

نظری اضافه کرد: برای معطرسازی یادشده از دستگاه های خاصی استفاده می شود که این دستگاه ها عطر استفاده شده را به خود جذب و در فضا پراکنده می شود.

وی خاطرنشان کرد: معطرسازی ضمن کمک به ایجاد هوایی لطیف در امامزاده در این مکان حالتی روحانی نیز ایجاد می کند.

کد مطلب 875576

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