امامزاده های کرج معطر می شوند

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح معطرسازی امامزاده ها با هدف تکریم زائران انجام می شود و طی آن قرار است در سال جاری امامزاده های اصلی و پر زائر کرج معطرسازی شوند.

وی ادامه داد: این امر در مورد امامزاده سلیمان (ع) اشتهارد، امامزاده سپهسالار (ع) روستای تکیه سپهسالار بخش آسارا و امامزادگان محمد (ع)، طاهر (ع)، عبدالله (ع) و حسن (ع) کرج انجام شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج افزود: پیش از این معطرسازی در تعدادی از امامزاده های یاد شده صورت می گرفت اما به صورت دائمی استفاده نمی شد و قرار است در سال جاری به صورت سازمان یافته تر مورد استفاده قرار گیرد.

نظری اضافه کرد: برای معطرسازی یادشده از دستگاه های خاصی استفاده می شود که این دستگاه ها عطر استفاده شده را به خود جذب و در فضا پراکنده می شود.

وی خاطرنشان کرد: معطرسازی ضمن کمک به ایجاد هوایی لطیف در امامزاده در این مکان حالتی روحانی نیز ایجاد می کند.