تولید قند و شکر در کشور متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دانایی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کاهش شدید تعرفه واردات قند و شکر از 150 به 10 درصد در طول سه سال اخیر، کارخانه های چغندری کشور را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

وی نیاز سالانه بازار ایران را 2 میلیون تن قند و شکر عنوان کرد و افزود: پس از کاهش شدید تعرفه واردات قند و شکر و ظرف سه سال اخیر 4 میلیون و 871 هزار تن قند و شکر وارد کشور شده است، این در حالی است که تولیدات کارخانه های ایران در انبارها باقی مانده اند.

به گفته دانایی، در حال حاضر حدود 400 هزار تن شکر تولیدی کارخانه های ایرانی در انبارها روی دست آنان مانده است، ضمن اینکه بدهی کارخانه ها به کشاورزان حدود 45 میلیارد تومان برآورد شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکراعلام کرد تولید چغندر از بیش از 6 میلیون تن در سال 85 به 1.7 میلیون تن در سال 87 کاهش یافته است، ضمن اینکه تولید قند و شکر نیز در همین مدت از 1.3 میلیون تن به 500 هزار تن کاهش یافته است.

دانایی با انتقاد شدید از تعرفه پایین واردات قند و شکر به کشور، تصریح کرد: براساس بند 40 قانون بودجه 88 کل کشور، تعرفه کالاهای نهایی محصولات کشاورزی باید در حد تعرفه واردات خودرو شود. هم اکنون تعرفه واردات خودرو در کشور 90 درصد است.

وی خاطرنشان کرد با وجود گذشت بیش از 50 روز از آغاز سالجاری، هنوز اقدامی برای اصلاح تعرفه واردات قند و شکر به کشور نیز صورت نگرفته است.

دانایی با اشاره به توقف تولید کارخانه های قند و شکر در سه ماهه اخیر به دلیل عدم حمایت دولت، اظهارداشت: مصوبه آذر ماه سال گذشته هیئت وزیران برای خرید 200 هزار تن شکر از کارخانه های چغندری تاکنون اجرایی نشده است، این در حالی است که رئیس جمهوری چندین بار بر اجرای این مصوبه و همچنین خرید 130 هزار تن در بخش نیشکر نیز تاکید کرده است.

وی ادامه داد: اجرایی شدن مصوبه آذرماه سال گذشته دولت یک خواست منطقی کارخانه های قند است و نباید با تاخیر بیشتر شرایط را سخت تر کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با بیان اینکه 40 کارخانه تولید چغندر و نیشکر داریم، گفت: اگر مصوبه دولت در این باره اجرا می شد، قطعا تولید چغندر به سه میلیون تن افزایش می یافت.

وی با یادآوری اینکه سرانه شکر هر ایرانی در جهان 23 کیلیوگرم است، گفت: این در حالی است که این سرانه در حال حاضر 32 کیلوگرم است.