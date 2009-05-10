انفجار در جنوب شرقی ترکیه 5 کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این انجار که روز گذشته در شهر شیرناق صورت گرفت سه غیر نظامی و دو نفر از افراد مسلح محلی کشته شدند.



این انفجار پس از آن صورت می گیرد که افراد مسلح با حمله به مراسم عروسی در استان "ماردین" در جنوب شرق ترکیه، 45 نفر را کشتند.



ترکیه نیروهای شبه نظامی محلی را برای مبارزه با گروه جدایی طلب "حزب کارگران کردستان" موسوم به پ.ک.ک مسلح و آنها را آموزش داده و از آنها را برای مبارزه با این گروه بهره می جوید.