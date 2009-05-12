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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۵

اختصاصی مهر/

سالی دو میلیارد تن از خاک ایران تلف می‌شود/ ایران رتبه اول فرسایش خاک

سالی دو میلیارد تن از خاک ایران تلف می‌شود/ ایران رتبه اول فرسایش خاک

رئیس جامعه جنگلبانی ایران گفت: خاک ایران با تلفات دو میلیارد تنی در هر سال بیشترین فرسایش را بین کشورهای دنیا دارد که طبق آمارهای ارائه شده منشاء این فرسایش حیرت‌آور فعالیتهای ناپایدار انسانی است.

کاظم نصرتی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: مساحت خاک ایران 2/1 درصد از خشکی های زمین است و رقم 2 میلیارد تن فرسایش خاک ایران چیزی معادل 7/7 درصد فرسایش جهانی است و این رقم بالاترین رقم فرسیاش خاک دنیا است.

وی از بین بردن پوشش گیاهی و طبیعی را عامل لخت شدن خاک کشور دانست و افزود: خاک کشور حفاظ خود را از دست داده است و در مواقع ریزش باران شسته می شود و به شدت آسیب پذیر است. البته دخالتهای بی مورد در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدنهای بی حد، واگذاری غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر علمی تمامی عواملی است که خاک کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

این متخصص منابع طبیعی و محیط زیست عوامل انسان ساز و متاثر از ناکارآمدی مدیریت در سطح منابع طبیعی و محیط زیست را دلیل بروز چنین فجایعی در کشور دانست و تاکید کرد: هر چقدر در کشور نگاه مدیران توسعه محورتر می شود متاسفانه تخریب محیط زیست هم وسعت بیشتری پیدا می کند و سرعت بیشتری به خود می گیرد. تا جایی که خیلی از مناطق آستانه تحمل خود را از دست داده و به زودی با شدت زیادی تخریب خواهند شد.

کد مطلب 875598

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