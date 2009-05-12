کاظم نصرتی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: مساحت خاک ایران 2/1 درصد از خشکی های زمین است و رقم 2 میلیارد تن فرسایش خاک ایران چیزی معادل 7/7 درصد فرسایش جهانی است و این رقم بالاترین رقم فرسیاش خاک دنیا است.

وی از بین بردن پوشش گیاهی و طبیعی را عامل لخت شدن خاک کشور دانست و افزود: خاک کشور حفاظ خود را از دست داده است و در مواقع ریزش باران شسته می شود و به شدت آسیب پذیر است. البته دخالتهای بی مورد در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدنهای بی حد، واگذاری غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر علمی تمامی عواملی است که خاک کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

این متخصص منابع طبیعی و محیط زیست عوامل انسان ساز و متاثر از ناکارآمدی مدیریت در سطح منابع طبیعی و محیط زیست را دلیل بروز چنین فجایعی در کشور دانست و تاکید کرد: هر چقدر در کشور نگاه مدیران توسعه محورتر می شود متاسفانه تخریب محیط زیست هم وسعت بیشتری پیدا می کند و سرعت بیشتری به خود می گیرد. تا جایی که خیلی از مناطق آستانه تحمل خود را از دست داده و به زودی با شدت زیادی تخریب خواهند شد.