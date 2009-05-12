نقشه یک دو هزارم طرح تفصیلی مناطق تهران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی گفت: پس از آنکه شهرداری تهران طرح جامع را به مناطق 22 گانه ابلاغ کرد تهیه طرحهای تفصیلی در مقیاس یک ده هزارم انجام و پس از بررسی آنها تهیه اسناد یک دو هزارم طرح تفصیلی برای شهر تهران آغاز شد .

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نقشه یک دو هزارم همه مناطق ارائه شده افزود: با تحویل این اسناد، موضوع ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی در حال بررسی و تکمیل است و امیدواریم به زودی این مرحله نیز به پایان برسد.

معصومی همچنین بیان کرد: کمیسیون ماده 5، ابلاغ طرح تفصیلی را منوط به تصویب لایحه ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری در طرحهای جامع و تفصیلی کرده است .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره وضعیت لایحه ارزش افزوده گفت: لایحه ارزش افزوده در چند جلسه در کمیسیون عمران شورا بررسی شده و امیدواریم همزمان با ابلاغ طرح تفصیلی لایحه مصوب ارزش افزوده نیز ابلاغ شود.