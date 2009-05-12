160 زایشگاه تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار گرفتند

دکتر زهرا نوع پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: از 799 زایشگاه کشور، 160 زایشگاه تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار دارند و براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال جاری قصد داریم با معاونت سلامت وزارت بهداشت طرح غربالگری را در تمامی زایشگاهها اجرایی کنیم .

براساس آمارهای سازمان بهزیستی تا پایان سال 87 ، 259 هزار و 432 نوزارد شیرخوار تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی تاکید کرد: آمارهای غربالگری شنوایی نشان دهنده تحت پوشش قرار گرفتن 23 درصد از موالید کل کشور است که با مشارکت بخش غیر دولتی انجام شده است.

همچنین در سال 86 میزان همکاری بخش غیر دولتی در ارتباط با غربالگری 52 درصد بوده است که این آمار در سال 87 به 75 درصد رسیده است.

نوع پرست گفت: میزان ریزش نوزادان در مرحله مداخله 50 درصد کاهش داشته است که این امر پس از امضای تفاهم نامه بین حوزه معاونت پیشگیری و توانبخشی صورت گرفته است و از 42 درصد در سال 86 به 23 درصد در سال گذشته رسید.

در حال حاضر 143 دستگاه شنوایی سنجی OAE و ABR در استانها با همکاری بخش دولتی و غیر دولتی وجود دارد که 37 دستگاه آن در سیستم غیر دولتی استفاده می شود.

مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی درباره ارایه خدمات در روستاهای محروم نیز گفت: بهزیستی در سال گذشته مبالغی برای انجام خدمات در مناطق محروم و روستایی در نظر گرفته بود که امیدواریم این میزان در سال جاری افزایش پیدا کند.

نوع پرست در مورد تعداد واحدهای غربالگری در کشور افزود: در حال حاضر 159 واحد غربالگری در کشور فعالیت می کند که 106 واحد نیز در بخش غیر دولتی و با کمک بلاعوض موفق به خرید و تجهیز دستگاههای غربالگری شدند.