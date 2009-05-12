لایحه جرایم رایانه ای بزودی به تایید شورای نگهبان می رسد

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایراداتی که از سوی شورای نگهبان درباره لایحه جرایم رایانه ای مطرح شده با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان برطرف گردیده و به زودی به شورای نگهبان اعاده خواهد شد.

موضوع بررسی لایحه جرائم رایانه ای از مجلس هفتم باقی مانده و تاکنون تسریعی در روند رسیدگی به این لایحه با توجه به نبود قوانین لازم جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای صورت نگرفته است.

برخی از حقوقدانان معتقدند که در تخلفات رایانه ای با خلاء قانونی مواجه هستیم. این اتفاق در شرایطی می افتد که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است جرایم رایانه ای در ایران با رشدی 24 درصدی روبرو است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نبود قوانین مناسب برای رسیدگی به پرونده های جرایم رایانه ای تصریح کرد: قوانین کافی درباره جرایم رایانه ای در کشور وجود ندارد و استنباط از قوانین سنتی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این جرایم نامناسب است.