بازار بم را با همت و تلاش بخش خصوصي مي سازيم

به گزارش خبرگزاري مهر، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان بخش خصوصي هميشه در شرايط بحراني همدرد مردم است و همه مي دانيم كه ايران زنده است به انسانيتش . پس با تلاش و همت اعضاي اتاق مي توانيم بازار كسب و كار مردم بم را دوبار بسازيم.

مهندس خاموشي رييس اتاق ايران در جمع هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در بازديد از بم گفت: تا اقتصاد بم راه نيفتد مردم اين شهر نمي توانند زندگي را آغاز كنند.

وي گفت: اتاق كرمان دراين خصوص قدم هاي مهمي را برداشته است اما بايد بدانيم كه 5 هزار واحد كسب و كار دراين شهر از بين رفته و اين بار بر دوش ما سنگيني مي كند.

رييس اتاق ايران گفت: اگركار و زندگي در بم شروع شود مردم خود بم در آماده كردن شهرستان موفق تر عمل خواهند كرد و تجربيات اين حوادث نشان داده است كه بايد زمينه اي ايجاد كرد تاخود مردم آسيب ديده در بازسازي شهرشان تلاش كنند.

وي افزود: بايد هر چه زودتر واحدهاي صنفي بم را درست كنيم تا فكر آسيب ديده آزاد شود بخش خصوصي بايد زمينه ساز اين كار شود واين سهم را به عنوان قدم مهمي در بازسازي بردارد.

وي گفت: اين طرح بايد به صورت يك مركز تجاري ثابت در پروژه اصلي بازسازي بم توسط اتاق هاي بازرگاني سراسر كشورايجاد شود.

مهندس خاموشي گفت: بايد كاري كرد تا اين عمل ماندگار شود و براي بالا بردن شخصيت بدنه اقتصادي كشور نيز اين امرلازم است.