فرید درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید "از ما بهتران" به تازگی شروع شده و در حال انتخاب عوامل و بازیگران هستیم تا فیلم را اواخر تیر یا اوایل مرداد کلید بزنیم.
وی افزود: این فیلم یک کمدی ترسناک است که شباهتی به تجربههای قبلی من در سینما ندارد. امیدوارم "از ما بهتران" در این گونه مهجور سینمای ایران تجربهای موفق باشد. از بازیگران حرفهای برای این فیلم استفاده میکنم، با تعدادی ازبازیگران مذاکرههایی داشتهایم و به زودی فهرست بازیگران فیلم کامل میشود.
فرید درباره ساخت فیلم تلویزیونی "بازگشت" گفت: فیلمنامه آماده و به شبکه پنج تحویل داده شده است. منتظر طی شدن مراحل اداری هستم تا فیلم را کلید بزنم. با توجه به شرایط به نظر میرسد ابتدا "از ما بهتران" را کارگردانی کنم و بعد ساخت این فیلم را شروع کنم. "بازگشت" اولین تجربه من در گونه جنگی است و داستانی درباره دفاع مقدس دارد.
عواملی که حضورشان در "از ما بهتران" قطعی شده عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صداگذار: سیدمحمود موسوینژاد، تدوینگر: پیمان خاکسار. مهرداد فرید فیلمهای "آرامش در میان مردگان" و "همخانه" را کارگردانی کرده است.
